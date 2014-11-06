Украинцы получили возможность покупать фильмы в Google Play

Украинскому пользователю также будет доступен ряд фильмов с украинскими субтитрами, включая такие хиты мирового кино, как "300 спартанцев: Расцвет империи", "Начало", "Гарри Поттер и Дары Смерти" и много других, сообщает ТВі.

Читайте такжеGoogle начал скрывать ссылки на пиратские ресурсы

Цены начинаются от 12 гривен, если вы берете напрокат фильм в стандартном качестве, и от 42 гривен, если вы хотите купить фильм.