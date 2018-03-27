На Волыни пытаются спасти уникальную лодку времен Киевской Руси (видео)

14:53, 27 марта 2018
Наука и IT
165
На лодке обнаружили белые пятна / Скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, ученые уверяют, это единственное плавсредство 13-го века в Восточной Европе, что так сохранилось. Три года назад его случайно обнаружили в реке, шведы предлагали за него 100 тысяч евро. Но в поселке Маневичи решили, что находка должна остаться у них. Впрочем, пока что лодка пылится на пилораме местного предпринимателя и ученые уже заметили разрушения.

Читайте такжеВ NASA показали подводную лодку, которая погрузится в воды Титана в 2040 году (видео)

Лодка выдолбленная из ствола дерева. На нее приехали посмотреть ученые из Польши, Швеции и Литвы, которые подтвердили уникальность артефакта.

В селе Маневичи уже возникла идея создать музей одного экспоната – даже проект разработали. Однако денег на него пока нет.

Последние три года лодку обрабатывали спецраствором, а когда перестали, увидели на ней белые пятна. Известие о разрушении долбленки дошло и до Хортицы. Специалисты музея судоходства отреставрировали не одну древнюю лодку. Запорожские музейщики уверяют, что волынскую находку еще можно спасти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевская Русь#археологи