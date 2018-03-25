Капитализация Facebook за неделю упала на $58 миллиардов

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов до 159 долларов.

Стоимость одной акции компании Facebook, благодаря которой британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов.

Об этом стало известно в ночь на субботу после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, пишет DW.

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Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу.

Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с начальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, считает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

Как сообщал УНИАН, Цукерберга официально пригласили разъяснить утечку данных перед Конгрессом США.