Капитализация Facebook за неделю упала на $58 миллиардов

02:36, 25 марта 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом стало известно в ночь на субботу после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, пишет DW.

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Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу.

Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с начальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, считает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

Как сообщал УНИАН, Цукерберга официально пригласили разъяснить утечку данных перед Конгрессом США.

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Теги: #Facebook#капіталізація Facebook