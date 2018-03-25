Капитализация Facebook за неделю упала на $58 миллиардов
Стоимость одной акции компании Facebook, благодаря которой британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов.
Об этом стало известно в ночь на субботу после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, пишет DW.
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Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу.
Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.
При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с начальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, считает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.
Как сообщал УНИАН, Цукерберга официально пригласили разъяснить утечку данных перед Конгрессом США.