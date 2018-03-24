Цукерберга официально пригласили разъяснить утечку данных перед Конгрессом США

О возможной дате проведения слушаний в комитете палаты пока не сообщают.

Американские законодатели в пятницу официально пригласили руководителя компании Facebook Марка Цукерберга объяснить на слушаниях в Конгрессе США, каким образом данные 50 млн пользователей попали в руки политических консультантов Cambridge Analytica.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"На слушаниях рассмотрят сбор и продажу личной информации более чем 50 млн пользователей Facebook, возможно, без их предупреждения или предварительного согласия и в нарушение политики Facebook", - отметили республиканец Грег Уолден и демократ Франк Паллоне из комитета энергетики и торговли Палаты представителей в письме Цукербергу.

О возможной дате проведения слушаний в комитете палаты пока не сообщается.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

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Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.