Сначала - на Луну, затем - на Марс: Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

Британский ученый-физик Стивен Хокинг заявил о том, что человечество должно начать мигрировать с Земли в ближайшие 30 лет. Таким образом оно, по мнению ученого, сможет избежать угроз из-за перенаселения и изменений климата, передает The Telegraph.

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"Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", — заявил физик-теоретик.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет - на Марсе. Туда Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов.

Ранее Хокинг заявил о том, что на Земле наступило "самое страшное время". А вызвано оно, по его мнению, разрывом между элитой и другими слоями общества. Кроме того, это усиливается с помощью новейших технологий.