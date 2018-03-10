Умер британский биолог и нобелевский лауреат Джон Салстон

Нобелевскую премию Салстон получил в 2002 году за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов.

В возрасте 75-и лет умер британский биолог и обладатель Нобелевской премии в области медицины и физиологии Джон Салстон.

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Об этом сообщается на сайте Института Сенгера в Кембридже, который он основал и возглавлял с 1992 по 2000 год. Там уточняется, что ученый умер 6 марта, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Нобелевскую премию Салстон получил вместе с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером в 2002 году за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов. В 2017 году он был удостоен почетной награды британской королевы за большой вклад в науку и общество.