В Сингапуре начали разработку дронов с пулеметами

Подобные аппараты можно будет использовать, в частности, для борьбы с террористами в захваченных зданиях.

Сингапурская компания ST Kinetics занялась разработкой беспилотных боевых дронов, оснащенных стрелковым оружием.

Читайте такжеДруг или враг? Чего ждать человечеству от развития искусственного интеллекта (лонгрид)Как сообщает N+1, ссылаясь на Jane's 360, первые прототипы воздушных и наземных беспилотников должны быть представлены до конца 2019 года.

Отмечается, что в настоящий момент серийно выпускаемых малых дронов, несущих собственное вооружение, не существует. Подобные аппараты можно было бы использовать для борьбы с террористами в захваченных зданиях, а также для обеспечения огневой поддержки полицейских подразделений.

Первым аппаратом, который компания намерена создать в рамках программы, будет октокоптер Stinger. Дрон будет оснащен тепловизором, видеокамерой высокой четкости и пулеметом калибра 5,56 миллиметра с магазином на сто патронов. Продолжительность полета дрона в полном боевом оснащении составит около 30 минут.

Дрон будет оснащен специальной системой, способной компенсировать отдачу оружия. Другие подробности о разработках не уточняются.

Ранее Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе". Представленная украинской стороной система под названием RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых аппарат-боеприпас автономно «гуляет» над заданным пространством в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.