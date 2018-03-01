Возвращение телефона из "Матрицы", веб-камера под клавишей и беспроводные наушники, управляемые жестами: самые интересные новинки выставки MWC 2018 (видео)
18:14, 01 марта 2018
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В Барселоне прошла одна из крупнейших в мире выставок мобильных устройств MWC 2018.
Возвращение телефона из "Матрицы", веб-камера под клавишей и беспроводные наушники, управляемые жестами: самые интересные новинки выставки MWC 2018
На выставке мобильных новинок были представлены самые интересные открытия в индустрии гаджетов. Например, владельцы бренда Nokia возродили легендарный «телефон-банан» из фильма «Матрица». Теперь Nokia 8110 поддерживает 4G, приложения Facebook и Twitter, работает 25 дней без подзарядки и стоит 80 евро.
Китайская компания представила свой ответ Macbook Pro – ноутбук MateBook X Pro. Оригинальным отличием ноутбука является размещение веб-камеры между кнопками F6 и F7. Дата начала продаж и цена Huawei MateBook X Pro пока не объявлены.
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Другая разработка китайских инженеров - смартфон Apex имеет камеру для сэлфи, которая появляется из корпуса за 0,8 секунды. Другая примечательная функция Apex – сканер отпечатков пальцев прямо на сенсорном дисплее.
Компания Sony представила беспроводной аксессуар, который управляется жестами и голосом, распознает шум и регулирует громкость. Одной подзарядки наушников Xperia Ear Duo хватит на 4 часа.
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