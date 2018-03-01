Экран вместо клавиатуры: Apple запатентовала новый ноутбук

Второй дисплей может также использоваться в качестве палитры для создания эскизов, для игровых элементов управления.

В свежем патенте Apple описывается ноутбук, который вместо физической клавиатуры получил большой дополнительный экран OLED.

Американская компания подала заявку на регистрацию патента еще в третьем квартале 2015 года, сообщает "Новое время".

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало эту патентную заявку компании Apple 27 февраля. Патент описывает "двухэкранное оборудование с улучшенной видимостью и подавлением отражений". Таким образом, второй дисплей может также использоваться в качестве панели для создания эскизов, для игровых элементов управления и так далее.

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Патент сообщает о двух возможных версиях устройства. Первая, скорее всего, представляет собой MacBook, в котором два экрана являются частью единого устройства и соединяются за счет шарнирного механизма. Вторая версия представляет собой классическое устройство "два в одном". Верхний дисплей можно было отсоединить и использовать как автономный iPad.

В описании патента уточняется, что каждая панель покрыта специальным поляризационным материалом, что снижает вероятность появления бликов. Сенсорная область заменит все физические клавиши, а при запуске приложений кнопки будут отображать символы, необходимые для работы конкретной программы.

Добавим, в ноутбуках MacBook Pro 2016 компания Apple добавила сенсорную панель Touch Bar, которая расположена над клавиатурой.