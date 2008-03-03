Хакеры 627 раз атаковали сайт ЦИК России

За последние сутки зарегистрировано 627 массированных компьютерных атак на сайт Центризбиркома РФ www.cikrf.ru. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве председатель Центризбиркома России Владимир Чуров. Однако, по его словам, не было зафиксировано ни одного сбоя в работе сайта. В целом число обращений к сайту Центральной избирательной комиссии России значительно уменьшилось, что, по мнению Владимира Чурова, было достигнуто благодаря тому, что была организована он-лайн трансляция, а также благодаря тому, что результаты выборов можно было оперативно получать на мобильный голосовой портал – этой услугой за сутки воспользовалось 70 тысяч человек. В целом, по словам Владимира Чурова, из 70-ти тысяч рабочих мест, оборудованных под выборы, только 2 вышли из строя. Связь с избиркомами на местах прерывалась дважды по метеоусловиям и 9 раз - по причине отключения электроэнергии.

Газета.ру