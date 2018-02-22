В Швеции предложили создавать "электронные копии" умерших людей
Шведские изобретатели начали работу над созданием "электронных копий" умерших людей.
Как сообщает Naked Science со ссылкой на издание Dagen, изначально специалисты планируют создавать просто программы, а позже - визуально похожих на покойных роботов.
«Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон», - заявила изданию Шарлотта Руниус, директор сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс".
Читайте такжеИскусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперацииВпоследствии появилась идея создать "электронную копию человека". Речь идет о специальной программе, которая будет имитировать голос усопшего. Согласно задумке, она сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа. На данном этапе не предусмотрена система обновления базы данных.
Между тем шведских специалистов сложно обвинить в отсутствии амбиций: согласно планам, программа станет только первым этапом реализации проекта. В дальнейшем планируется разработка роботов, которые будут визуально похожи на умерших людей.
Пока что весь проект находится на ранней стадии. Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов намерены найти десять добровольцев, голоса которых запишет и обработает специальная программа. Очевидно, что только после анализа звучания голосов, воспроизведенных уже непосредственно ИИ, можно будет сделать вывод о жизнеспособности концепции.
Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, проблем на пути шведских специалистов может быть достаточно. Здесь можно вспомнить недавнее провальное интервью с китайским роботом-женщиной. Реалистичный человекоподобный Цзя Цзя просто не смог сколько-нибудь нормально ответить на поставленные вопросы. Робот затруднился назвать точное количество букв в английском алфавите. А разговоры об искусственном интеллекте закончились бессвязным потоком слов. В то же время знаменитые голосовые ассистенты Alexa и Siri могут вполне неплохо решать свои непосредственные задачи, и полученный опыт может быть учтен в будущем другими специалистами.