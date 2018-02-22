В Швеции предложили создавать "электронные копии" умерших людей

Согласно задумке, "электронная копия человека" сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа.

Шведские изобретатели начали работу над созданием "электронных копий" умерших людей.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на издание Dagen, изначально специалисты планируют создавать просто программы, а позже - визуально похожих на покойных роботов.

«Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон», - заявила изданию Шарлотта Руниус, директор сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс".

Читайте такжеИскусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперацииВпоследствии появилась идея создать "электронную копию человека". Речь идет о специальной программе, которая будет имитировать голос усопшего. Согласно задумке, она сможет отвечать на различные бытовые вопросы, однако не сможет рассказать ни о чем принципиально новом, например о новинках кинематографа. На данном этапе не предусмотрена система обновления базы данных.

Между тем шведских специалистов сложно обвинить в отсутствии амбиций: согласно планам, программа станет только первым этапом реализации проекта. В дальнейшем планируется разработка роботов, которые будут визуально похожи на умерших людей.

Пока что весь проект находится на ранней стадии. Для первых работающих образцов похоронное агентство и группа программистов намерены найти десять добровольцев, голоса которых запишет и обработает специальная программа. Очевидно, что только после анализа звучания голосов, воспроизведенных уже непосредственно ИИ, можно будет сделать вывод о жизнеспособности концепции.

Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, проблем на пути шведских специалистов может быть достаточно. Здесь можно вспомнить недавнее провальное интервью с китайским роботом-женщиной. Реалистичный человекоподобный Цзя Цзя просто не смог сколько-нибудь нормально ответить на поставленные вопросы. Робот затруднился назвать точное количество букв в английском алфавите. А разговоры об искусственном интеллекте закончились бессвязным потоком слов. В то же время знаменитые голосовые ассистенты Alexa и Siri могут вполне неплохо решать свои непосредственные задачи, и полученный опыт может быть учтен в будущем другими специалистами.