Украинец установил национальный рекорд по запоминанию 5 тысяч знаков в числе Пи

В Сумах установлен национальный рекорд памяти по запоминанию 5 тысяч знаков после запятой числа Пи.

Как передает корреспондент УНИАН, уникальные возможности памяти 24 октября продемонстрировал выпускник Сумского государственного университета Артем Гарин.

Рекорд зафиксировали эксперты Национального реестра рекордов Украины, которые подтвердили: «Рекорд чистый, требования к неиспользованию технических устройств соблюдены».

Как отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, запоминание числа Пи входит в Гиннессовские рекорды. Его считают стандартом, так как невозможно вычислить последовательность в несвязанной по содержанию информации.

Читайте такжеУкраинец Бондаренко попал в тройку лучших легкоатлетов-2014 в ЕвропеИнтересно, что Гарин может свободно называть цифры числа Пи в прямом и обратном порядке. После получения соответствующего диплома Национального реестра рекордов Украины он заявил, что будет готовиться к установлению нового отечественного рекорда – запоминанию 10 тыс знаков после запятой числа Пи.