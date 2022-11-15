Наполеон с ягодами отличается от традиционного свежими нотками и легкой кислинкой.

Рецепт "наполеона", пожалуй, наиболее известен среди всех тортов. Всем украинцам знаком этот замечательный слоеный торт с нежным кремом. Для более богатого вкуса и добавления легкой кислинки в "наполеон" добавляют ягоды, а в соус вливают немного коньяка. Себестоимость такого торта гораздо ниже, чем у готового десерта.

"Наполеон" с ягодами и коньяком

Рецепт рассчитан на торт весом примерно 3 кг. Для меньшего торта количество ингредиентов можно уменьшить ровно наполовину.

Для теста:

Видео дня

Маргарин - 400 г.

Сметана 20% - 400 г.

Мука - 4 стакана.

Для крема:

Молоко - 1,5 л.

Яйца - 4 шт.

Сахар - 350 г.

Мука - 80 г.

Крахмал - 40 г.

Сливочное масло - 300 г.

Ванильный сахар - 2 пакетика (30 г).

Коньяк - 2 ст.л.

Ягоды любые - 200 г.

Для приготовления теста растереть в крошку муку с маргарином, добавить сметану и замесить руками. Разделить тесто на 14 одинаковых шариков, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Для приготовления заварного крема сначала смешать сухие ингредиенты: муку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Затем вмешать яйца. Молоко сильно нагреть, но не доводить до кипения. Влить горячее молоко в яичную смесь тонкой струйкой. Постоянно помешивать крем, чтобы яйца не свернулись. Поставить крем на плиту на маленький огонь. Постоянно помешивать и греть, пока крем не загустеет. Убрать крем с плиты и остудить до комнатной температуры. После этого крем наполовину готов.

Все шары теста раскатать в очень тонкие полупрозрачные пласты размером с противень. Поколоть коржи вилкой. Каждый корж выпекать 3 минуты при 180°. 13 коржей используются для торта, а последний руками измельчить в крошку для посыпки торта.

Доделываем крем. Для этого миксером на большой скорости взбить холодное сливочное масло и влить к маслу остывший заварной крем. В конце добавить в крем коньяк или другой алкоголь для изящного вкуса.

Теперь собираем торт. Каждый корж обильно смазать кремом и посыпать свежими или размороженными ягодами. Последний корж посыпать крошкой. Готовый торт оставить в холодильнике на сутки, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким.

Вас также могут заинтересовать новости: