Сочные и сытные котлеты - любимое блюдо украинцев, только фарш или мясо достать в военное время непросто. Приемлемой альтернативой считаются овощи - добавляя знакомые специи и продукты, можно приготовить ароматный ужин. УНИАН расскажет, как сделать овощные котлеты на сковороде и накормить всю семью.
- Овощные котлеты из капусты
- Овощные котлеты на сковороде
- Котлеты из картошки без мяса с рисом
- Котлеты из кабачков и картошки
Овощные котлеты из капусты
- Капуста белокочанная - 800 г
- Лук репчатый - 200 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 100 г
- Базилик сушеный - 1 ч. л
- Соль - 1 ч. л
- Перец черный молотый - по вкусу
- Перец красный острый молотый - по вкусу
- Масло подсолнечное (для жарки) - 4-5 ст. л
С капусты снять верхние листья и вырезать кочерыжку. Нашинковать капусту полосочками, которые будут чуть тоньше, чем те, которые у вас получаются для борща. Вскипятить 1 л. воды и выложить в кастрюлю измельченную капусту. Поставить кастрюлю на сильный огонь, а после закипания уменьшить его и варить овощ под крышкой 10-15 минут. В конце капусту отбросить на дуршлаг и остудить.
Лук и чеснок очистить, измельчить, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Остывшую капусту отжать, избавляясь от жидкости, переложить в глубокую миску и добавить лук с чесноком. Взбить яйцо, всыпать смесь перцев и базилик, а также муку. Вымесить капустную массу и оставить на 5 минут, затем снова перемешать.
Выкладывать сформированные шарики на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, жарить с каждой стороны по 5 минут.
Овощные котлеты на сковороде
- Овощи замороженные (смесь) - 250 г
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 2,5 ст. л
- Масло подсолнечное - 50 мл
- Соль - по вкусу
Овощную смесь выложить в кастрюлю, залить крутым кипятком, поставить емкость на огонь и варить 3-5 минут. По готовности овощи отбросить на дуршлаг, достать самые крупные куски и измельчить их. Затем переложить смесь в миску, добавить яйцо, муку и соль. Смесь перемешать, выложить столовой ложкой тесто на разогретую сковороду. Жарить с каждой стороны по 5 минут.
Котлеты из картошки без мяса с рисом
- Картофель - 360-380 г
- Рис круглый - 70 г
- Морковь - 200 г
- Лук репчатый - 100 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Сухари панировочные - 3-4 ст. л
- Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. л
Рис промыть, отварить удобным для вас способом. Картофель очистить, нарезать крупными кусками, залить водой и варить в течение 20-30 минут. По готовности картофель истолочь в пюре и остудить.
Лук и морковь очистить, измельчить, жарить на сковороде 8-10 минут. В глубокой миске соединить лук, морковь, картофель и рис, добавить соль и перец. Панировочные сухари высыпать на отдельную тарелку, обвалять в ней шарики, сформированные из картофельной массы. Обжарить котлеты на сковороде с маслом по 5 минут с каждой стороны.
Котлеты из кабачков и картошки
- Кабачки - 500 г (2 шт.)
- Капуста белокочанная молодая - 180 г (1 кочан)
- Картофель - 200 г
- Сыр твердый - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 90 г (2/3 стакана объемом 200 мл)
- Сухари панировочные - 80 г
- Масло растительное для жарки - 70-100 мл
- Лук зеленый - 40 г
- Укроп свежий - 15 г
- Петрушка свежая - 10 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Кабачки и картофель вымыть, натереть на крупной терке и выложить в глубокую миску. Посолить и оставить на 15 минут при комнатной температуре. За это время овощи пустят сок, его отжать, а капусту мелко нашинковать и тоже выложить в миску. Зеленый лук и укроп вымыть, измельчить, добавить к остальным овощам. В конце посыпать массу тертым сыром.
Вбить в миску яйцо, кабачковую массу посолить, поперчить, перемешать и затем добавить муку, снова перемешать. Сформировать влажными руками котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Выложить на разогретую сковороду и жарить с каждой стороны по 5 минут.