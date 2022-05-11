Можно ли вместо хлеба в котлеты добавить муку и как приготовить вкусное блюдо без мяса - узнайте в материале УНИАН.

Сочные и сытные котлеты - любимое блюдо украинцев, только фарш или мясо достать в военное время непросто. Приемлемой альтернативой считаются овощи - добавляя знакомые специи и продукты, можно приготовить ароматный ужин. УНИАН расскажет, как сделать овощные котлеты на сковороде и накормить всю семью.

Овощные котлеты из капусты

Капуста белокочанная - 800 г

Лук репчатый - 200 г

Чеснок - 1 зубчик

Яйца - 2 шт.

Мука - 100 г

Базилик сушеный - 1 ч. л

Соль - 1 ч. л

Перец черный молотый - по вкусу

Перец красный острый молотый - по вкусу

Масло подсолнечное (для жарки) - 4-5 ст. л

С капусты снять верхние листья и вырезать кочерыжку. Нашинковать капусту полосочками, которые будут чуть тоньше, чем те, которые у вас получаются для борща. Вскипятить 1 л. воды и выложить в кастрюлю измельченную капусту. Поставить кастрюлю на сильный огонь, а после закипания уменьшить его и варить овощ под крышкой 10-15 минут. В конце капусту отбросить на дуршлаг и остудить.

Лук и чеснок очистить, измельчить, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Остывшую капусту отжать, избавляясь от жидкости, переложить в глубокую миску и добавить лук с чесноком. Взбить яйцо, всыпать смесь перцев и базилик, а также муку. Вымесить капустную массу и оставить на 5 минут, затем снова перемешать.

Выкладывать сформированные шарики на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, жарить с каждой стороны по 5 минут.

Овощные котлеты на сковороде

Овощи замороженные (смесь) - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2,5 ст. л

Масло подсолнечное - 50 мл

Соль - по вкусу

Овощную смесь выложить в кастрюлю, залить крутым кипятком, поставить емкость на огонь и варить 3-5 минут. По готовности овощи отбросить на дуршлаг, достать самые крупные куски и измельчить их. Затем переложить смесь в миску, добавить яйцо, муку и соль. Смесь перемешать, выложить столовой ложкой тесто на разогретую сковороду. Жарить с каждой стороны по 5 минут.

Котлеты из картошки без мяса с рисом

Картофель - 360-380 г

Рис круглый - 70 г

Морковь - 200 г

Лук репчатый - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Сухари панировочные - 3-4 ст. л

Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. л

Рис промыть, отварить удобным для вас способом. Картофель очистить, нарезать крупными кусками, залить водой и варить в течение 20-30 минут. По готовности картофель истолочь в пюре и остудить.

Лук и морковь очистить, измельчить, жарить на сковороде 8-10 минут. В глубокой миске соединить лук, морковь, картофель и рис, добавить соль и перец. Панировочные сухари высыпать на отдельную тарелку, обвалять в ней шарики, сформированные из картофельной массы. Обжарить котлеты на сковороде с маслом по 5 минут с каждой стороны.

Котлеты из кабачков и картошки

Кабачки - 500 г (2 шт.)

Капуста белокочанная молодая - 180 г (1 кочан)

Картофель - 200 г

Сыр твердый - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 90 г (2/3 стакана объемом 200 мл)

Сухари панировочные - 80 г

Масло растительное для жарки - 70-100 мл

Лук зеленый - 40 г

Укроп свежий - 15 г

Петрушка свежая - 10 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Кабачки и картофель вымыть, натереть на крупной терке и выложить в глубокую миску. Посолить и оставить на 15 минут при комнатной температуре. За это время овощи пустят сок, его отжать, а капусту мелко нашинковать и тоже выложить в миску. Зеленый лук и укроп вымыть, измельчить, добавить к остальным овощам. В конце посыпать массу тертым сыром.

Вбить в миску яйцо, кабачковую массу посолить, поперчить, перемешать и затем добавить муку, снова перемешать. Сформировать влажными руками котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Выложить на разогретую сковороду и жарить с каждой стороны по 5 минут.

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