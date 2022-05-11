Как приготовить овощные котлеты - рецепты / depositphotos.com

Сочные и сытные котлеты - любимое блюдо украинцев, только фарш или мясо достать в военное время непросто. Приемлемой альтернативой считаются овощи - добавляя знакомые специи и продукты, можно приготовить ароматный ужин. УНИАН расскажет, как сделать овощные котлеты на сковороде и накормить всю семью.

Овощные котлеты из капусты

  • Капуста белокочанная - 800 г
  • Лук репчатый - 200 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 100 г
  • Базилик сушеный - 1 ч. л
  • Соль - 1 ч. л
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Перец красный острый молотый - по вкусу
  • Масло подсолнечное (для жарки) - 4-5 ст. л

С капусты снять верхние листья и вырезать кочерыжку. Нашинковать капусту полосочками, которые будут чуть тоньше, чем те, которые у вас получаются для борща. Вскипятить 1 л. воды и выложить в кастрюлю измельченную капусту. Поставить кастрюлю на сильный огонь, а после закипания уменьшить его и варить овощ под крышкой 10-15 минут. В конце капусту отбросить на дуршлаг и остудить.

Лук и чеснок очистить, измельчить, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Остывшую капусту отжать, избавляясь от жидкости, переложить в глубокую миску и добавить лук с чесноком. Взбить яйцо, всыпать смесь перцев и базилик, а также муку. Вымесить капустную массу и оставить на 5 минут, затем снова перемешать.

Выкладывать сформированные шарики на разогретую сковороду с подсолнечным маслом, жарить с каждой стороны по 5 минут.

Овощные котлеты на сковороде

Как сделать котлеты из овощей / фото ua.depositphotos.com
  • Овощи замороженные (смесь) - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 2,5 ст. л
  • Масло подсолнечное - 50 мл
  • Соль - по вкусу

Овощную смесь выложить в кастрюлю, залить крутым кипятком, поставить емкость на огонь и варить 3-5 минут. По готовности овощи отбросить на дуршлаг, достать самые крупные куски и измельчить их. Затем переложить смесь в миску, добавить яйцо, муку и соль. Смесь перемешать, выложить столовой ложкой тесто на разогретую сковороду. Жарить с каждой стороны по 5 минут.

Котлеты из картошки без мяса с рисом

  • Картофель - 360-380 г
  • Рис круглый - 70 г 
  • Морковь - 200 г
  • Лук репчатый - 100 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Сухари панировочные - 3-4 ст. л
  • Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. л

Рис промыть, отварить удобным для вас способом. Картофель очистить, нарезать крупными кусками, залить водой и варить в течение 20-30 минут. По готовности картофель истолочь в пюре и остудить.

Лук и морковь очистить, измельчить, жарить на сковороде 8-10 минут. В глубокой миске соединить лук, морковь, картофель и рис, добавить соль и перец. Панировочные сухари высыпать на отдельную тарелку, обвалять в ней шарики, сформированные из картофельной массы. Обжарить котлеты на сковороде с маслом по 5 минут с каждой стороны.

Котлеты из кабачков и картошки

Котлеты из картошки - проверенный рецепт / ua.depositphotos.com
  • Кабачки - 500 г (2 шт.)
  • Капуста белокочанная молодая - 180 г (1 кочан)
  • Картофель - 200 г
  • Сыр твердый - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 90 г (2/3 стакана объемом 200 мл)
  • Сухари панировочные - 80 г
  • Масло растительное для жарки - 70-100 мл
  • Лук зеленый - 40 г
  • Укроп свежий - 15 г
  • Петрушка свежая - 10 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Кабачки и картофель вымыть, натереть на крупной терке и выложить в глубокую миску. Посолить и оставить на 15 минут при комнатной температуре. За это время овощи пустят сок, его отжать, а капусту мелко нашинковать и тоже выложить в миску. Зеленый лук и укроп вымыть, измельчить, добавить к остальным овощам. В конце посыпать массу тертым сыром.

Вбить в миску яйцо, кабачковую массу посолить, поперчить, перемешать и затем добавить муку, снова перемешать. Сформировать влажными руками котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Выложить на разогретую сковороду и жарить с каждой стороны по 5 минут.

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