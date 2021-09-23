Куриное филе - универсальный продукт, который используется для разных блюд

Нежнейшая филейная часть курочки считается рекордсменом по содержанию животного белка. Вещество необходимо для строительства клеток организма, к тому же, положительно влияет на мышечную массу человека. Филе содержит большое количество витаминов группы B, особенно - В2, который поддерживает высокий уровень гемоглобина в крови.

Ранее мы рассказывали,что приготовить из кабачков, а сегодня поделимся рецептами блюд из куриного филе.

Куриные котлеты

Аппетитные, сочные, хрустящие - даже таких эпитетов недостаточно, чтобы описать неповторимый вкус куриных котлет по нашему рецепту. В духовке или на сковороде, из фарша или рубленые - выбирайте на ваш вкус.

Читайте такжеКак приготовить солянку с колбасой: простые рецепты ароматного супаДля того, чтобы котлеты получились с первого раза, лучше купить филе и сделать из него фарш, а не покупать готовый.

Открывайте рецепт и узнавайте детально, как сделать котлеты из куриного филе.

Домашние бургеры

Естественно, классический бургер - это всегда говядина. Но кто сказал, что мы должны действовать по регламенту? Существуют простые рецепты бургеров из курицы, от которых потом невозможно оторвать ни взгляд, ни руки.

Рассказываем, как сделать бургер дома и заставить гостей выпрашивать рецепт.

Блины с курицей и грибами

Еще одна вариация классического блюда украинской кухни. Начинка для блинчиков может быть любая, важно правильно приготовить тесто. УНИАН разобрался, в чем секрет воздушных, мягких, кружевных блинчиков и предлагает рецепт, в котором разберутся даже новички.

Устройте праздник живота для своей семьи, освоив рецепт блинов с курицей и грибами.

Куриная грудка в духовке

Диетическое блюдо, которое могут позволить себе даже те, кто сидит на диете. Сочная куриная грудка, запеченная в сливках и специях или же вариация "под шубой" - дайте волю своей фантазии не отказывайте себе ни в чем.

Потратить минимум времени, но получить максимум удовольствия можно, если знать, как приготовить куриную грудку в духовке.

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Автор: Кристина Кащавцева