Запеченная куриная грудка получается мягкой и сочной.

Запеченная в духовке куриная грудка получается вкусным, аппетитным и праздничным блюдом. Такое мясо имеет нежный вкус и приятный аромат. Оно украсит собой любой стол и удовлетворит самые взыскательные вкусы гостей.

Сочная куриная грудка в духовке

Филе куриной грудки - 250 г

Масло сливочное - 15 г

Масло для жарки - 2 ст. л.

Для маринада

Растительное масло - 2 ст. л.

Соус соевый - 2 ст. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Перец черный молотый - 1/4 ч. л.

Карри - 1/3 ч. л.

Чеснок сушеный молотый - 0,5 ч. л.

Приготовление маринада. Смешать растительное масло, соевый соус, соль и специи. Опустить в маринад подготовленную куриную грудку. Мариновать ее минимум 20-30 минут.

Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуДостать грудку из маринада, хорошо обсушить бумажными полотенцами.

Обжарить грудку на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Если желаете получить диетическое мясо, то обжаривать ее не стоит.

Далее куриную грудку запекать в фольге, с кусочком сливочного масла, 20-25 минут при температуре 200°С. Готовую грудку лучше оставить в фольге минимум на 5-10 минут или до полного охлаждения.

Куриная грудка, запеченная в сливках

Куриное филе - 2 шт.

Сливки (22%) - 400 мл

Прованские травы - 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Оливковое масло -1 ст. л.

Куриные грудинки нужно натереть солью и перцем.

Сливки вылить в ковш с солью и прованскими травами, довести до кипения.

Выложить куриные грудки в смазанную оливковым маслом форму. Залить кипящими сливками и отправить запекаться при температуре 200°С на 30 минут.

Немного остудить готовые грудинки в форме и можно подавать к столу.

Куриная грудка "под шубой" в духовке

Куриные грудки (филе) - 1,5 кг

Помидоры - 2-3 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Чеснок - 5-6 зубчиков

Твердый сыр - около 250 г (100 г в начинку и 150 для посыпки)

Мука - 1 ст.

Майонез - 6-7 ст. л.

Горчица - 2 ч. л.

Зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приправы для мяса - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Разделить куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1, 5 см. Каждый посолить, поперчить и посыпать приправой. Слегка отбить молотком.

Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоОтбитое филе обвалять в муке с двух сторон.

В сковороде разогреть масло и обжарить грудки до легкого золотистого цвета.

Помидоры и перец нарезать мелкими кубиками. Зелень порубить ножом. В подготовленные овощи с зеленью выдавить чеснок.

Добавить половину натертого на крупной терке сыра.

Посолить по вкусу, добавить горчицу и майонез, перемешать.

Выложить куриное филе на лист, застеленный пергаментной бумагой. Сверху каждого кусочка филе распределить овощную шубку, и обильно посыпать тертым сыром.

Запекать куриные грудки в духовке, разогретой до 200°С, в течение 15-20 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

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Автор: УНИАН