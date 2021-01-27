Запеченная в духовке куриная грудка получается вкусным, аппетитным и праздничным блюдом. Такое мясо имеет нежный вкус и приятный аромат. Оно украсит собой любой стол и удовлетворит самые взыскательные вкусы гостей.
Сочная куриная грудка в духовке
- Филе куриной грудки - 250 г
- Масло сливочное - 15 г
- Масло для жарки - 2 ст. л.
Для маринада
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соус соевый - 2 ст. л.
- Соль - 1/4 ч. л.
- Перец черный молотый - 1/4 ч. л.
- Карри - 1/3 ч. л.
- Чеснок сушеный молотый - 0,5 ч. л.
Приготовление маринада. Смешать растительное масло, соевый соус, соль и специи. Опустить в маринад подготовленную куриную грудку. Мариновать ее минимум 20-30 минут.
Читайте такжеСочная ветчина из свинины: как приготовить аппетитную закускуДостать грудку из маринада, хорошо обсушить бумажными полотенцами.
Обжарить грудку на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Если желаете получить диетическое мясо, то обжаривать ее не стоит.
Далее куриную грудку запекать в фольге, с кусочком сливочного масла, 20-25 минут при температуре 200°С. Готовую грудку лучше оставить в фольге минимум на 5-10 минут или до полного охлаждения.
Куриная грудка, запеченная в сливках
- Куриное филе - 2 шт.
- Сливки (22%) - 400 мл
- Прованские травы - 1 ч. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Оливковое масло -1 ст. л.
Куриные грудинки нужно натереть солью и перцем.
Сливки вылить в ковш с солью и прованскими травами, довести до кипения.
Выложить куриные грудки в смазанную оливковым маслом форму. Залить кипящими сливками и отправить запекаться при температуре 200°С на 30 минут.
Немного остудить готовые грудинки в форме и можно подавать к столу.
Куриная грудка "под шубой" в духовке
- Куриные грудки (филе) - 1,5 кг
- Помидоры - 2-3 шт.
- Перец сладкий - 1 шт.
- Чеснок - 5-6 зубчиков
- Твердый сыр - около 250 г (100 г в начинку и 150 для посыпки)
- Мука - 1 ст.
- Майонез - 6-7 ст. л.
- Горчица - 2 ч. л.
- Зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Приправы для мяса - по вкусу
- Растительное масло - для жарки
Разделить куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1, 5 см. Каждый посолить, поперчить и посыпать приправой. Слегка отбить молотком.
Читайте такжеСочный эскалоп из свинины: как приготовить аппетитное мясоОтбитое филе обвалять в муке с двух сторон.
В сковороде разогреть масло и обжарить грудки до легкого золотистого цвета.
Помидоры и перец нарезать мелкими кубиками. Зелень порубить ножом. В подготовленные овощи с зеленью выдавить чеснок.
Добавить половину натертого на крупной терке сыра.
Посолить по вкусу, добавить горчицу и майонез, перемешать.
Выложить куриное филе на лист, застеленный пергаментной бумагой. Сверху каждого кусочка филе распределить овощную шубку, и обильно посыпать тертым сыром.
Запекать куриные грудки в духовке, разогретой до 200°С, в течение 15-20 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
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