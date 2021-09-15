Кулинарные шедевры, которые придутся по вкусу даже тем, кто говорит, что не любит кабачки

Кабачок - уникальный овощ, одним из преимуществ которого считается эффективная борьба с вирусами. Кроме того, этот продукт часто употребляют в пищу те, кто следит за своей фигурой, так как калорийность овоща очень низкая - 23 ккал на 100 гр.

Подробно о том, в чем заключается польза и вред кабачков для организма, мы рассказывали ранее.

Сегодня же поделимся несколькими вариантами простых рецептов и расскажем, как и чем разнообразить свой ужин. Блюда, предложенные нами, попали в эту подборку не просто так - они быстрые в приготовлении и весьма полезные.

Мясная запеканка с кабачками

Удивительное блюдо, которое можно сделать за полчаса. Все продукты, используемые в рецепте, доступные и недорогие. Такие вкусные и простые блюда из кабачков в духовке, как мясная запеканка - отличный выбор для небольшого семейного застолья.

Читайте в нашем материале - как именно делать запеканку и что приготовить из кабачков, кроме нее.

Овощная запеканка с кабачками

Если вы переживаете о лишних килограммах и вас интересует, что приготовить из кабачков пп, то запеканка - идеальный вариант. В статье мы предоставили три удивительных блюда, которые порадуют незабываемым вкусом и не станут причиной "запасных" сантиметров на талии.

Узнайте подробнее, как готовится запеканка из кабачков.

Блинчики из кабачков

Сделать тонкие и нежные блинчики - задача не из простых. С начинкой тоже возникают сложности: варенье - слишком сладко, а мясо - слишком банально. Мы нашли невероятный рецепт блинчиков, который осилит даже тот, кто ни разу блины не жарил. Более того, вы узнаете, с чем еще можно сделать блины и получите видеоурок о приготовлении блинов по бабушкиному рецепту.

Узнайте из нашей статьи, какой рецепт блинчиков самый вкусный.

Варенье из кабачков

Лето и осень - сезон активной консервации, поэтому немудрено, что хозяюшки придумали и такой вариант заготовки на зиму. Мы поделимся секретом, как сделать ароматный десерт своими руками и докажем, что варенье из кабачков с апельсином - гастрономическое искусство, которым может овладеть каждый.

Стать повелительницей сладкой зимней консервации можно, сделав варенье из кабачков.

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Автор: Кристина Кащавцева