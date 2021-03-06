Совсем скоро в Украине начнется неделя Масленицы, которая славится своими блинными традициями. К празднику принято готовить много блинов с солеными и сладкими начинками. Грибы с курицей - отличный выбор для налистников. Такая начинка будет сбалансированной, сочной и очень сытной.
Фаршированные блинчики с курицей и грибами
- Молоко - 500 мл.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 1 щеп.
- Мука пшеничная - 1,5 ст.
- Подсолнечное масло - 3 ст. л.
Начинка:
- Куриное филе - 400 г.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Чеснок - 2 зуб.
- Петрушка по вкусу.
- Соль по вкусу.
- Перец черный молотый по вкусу.
- Сметана - 6 ст. л.
- Сливочное масло - 40 г
- Шампиньоны - 250 г.
Перед готовкой ингредиенты для теста нужно заранее поставить на стол, чтобы они были комнатной температуры. В миску вливаем молоко, добавляем яйца, сахар, соль, взбиваем миксером. Добавляем масло и перемешиваем. Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем однородное тесто. Жарим блинчики на разогретой сковороде, один раз смазанной маслом.
Для начинки курицу нарезать небольшими кусочками, слегка обжарить на сливочном масле. К мясу добавить нарезанный лук и чеснок. Обжариваем до золотистого цвета, солим и перчим. К мясу выкладываем нарезанные грибы и обжариваем до их готовности 10 минут. Добавляем мелко нарезанную зелень и сметану. Перемешиваем. Делаем маленький огонь и тушим 20 минут.
Готовой начинкой начиняем каждый блинчик и заворачиваем рулетиком. По желанию блинчики можно дополнительно обжарить на сливочном масле, запечь в духовке или посыпать тертым сыром.
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