Вкусные и сочные блины с курицей и начинкой - прекрасная закуска на Масленицу.

Совсем скоро в Украине начнется неделя Масленицы, которая славится своими блинными традициями. К празднику принято готовить много блинов с солеными и сладкими начинками. Грибы с курицей - отличный выбор для налистников. Такая начинка будет сбалансированной, сочной и очень сытной.

Фаршированные блинчики с курицей и грибами

Молоко - 500 мл.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 щеп.

Мука пшеничная - 1,5 ст.

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Начинка:

Куриное филе - 400 г.

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Петрушка по вкусу.

Соль по вкусу.

Перец черный молотый по вкусу.

Сметана - 6 ст. л.

Сливочное масло - 40 г

Шампиньоны - 250 г.

Перед готовкой ингредиенты для теста нужно заранее поставить на стол, чтобы они были комнатной температуры. В миску вливаем молоко, добавляем яйца, сахар, соль, взбиваем миксером. Добавляем масло и перемешиваем. Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем однородное тесто. Жарим блинчики на разогретой сковороде, один раз смазанной маслом.

Для начинки курицу нарезать небольшими кусочками, слегка обжарить на сливочном масле. К мясу добавить нарезанный лук и чеснок. Обжариваем до золотистого цвета, солим и перчим. К мясу выкладываем нарезанные грибы и обжариваем до их готовности 10 минут. Добавляем мелко нарезанную зелень и сметану. Перемешиваем. Делаем маленький огонь и тушим 20 минут.

Готовой начинкой начиняем каждый блинчик и заворачиваем рулетиком. По желанию блинчики можно дополнительно обжарить на сливочном масле, запечь в духовке или посыпать тертым сыром.

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Автор: Екатерина Пулатова