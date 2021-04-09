Котлеты из куриного фарша – нежные и воздушные. Их жарят, готовят на пару, в духовке и подают к любому гарниру.
Филе для них можно пропустить через мясорубку, а можно порубить ножом – в итоге получатся сочные котлетки.
Котлеты из куриного филе
- Куриное филе - 300 г
- Лук - 100 г
- Яйца - 1 шт.
- Манка - 2 ст. л.
- Сметана 20% жирности - 2 ст. л.
- Сливочное масло - 50 г
- Чеснок - 5 зубчиков
- Соль - по вкусу
- Специи сухие - по вкусу
- Укроп - 10 г
- Панировочные сухари - 40 г
- Растительное масло - 50 г
Куриное филе нарезать кусочками, лук очистить и нарезать на 4 части. Измельчить все в блендере.
Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоДобавить яйцо, сметану, манку, измельченный чеснок, специи и соль. Перемешать содержимое вилкой или ложкой. Оставить фарш настояться в холодильнике на 15 минут.
Достать фарш из холодильника, еще раз хорошо перемешать. Мокрыми руками взять немного фарша, приплюснуть его в лепешку, положить в середину кусочек сливочного масла и по желанию измельченный свежий укроп. Защипнуть края и сформировать котлеты (получается 5 средних по размеру котлет). Обильно обвалять котлеты в панировочных сухарях.
Разогреть на сковороде масло и выложить котлеты. Жарить с одной стороны на медленном огне 5-7 минут. Потом столько же с другой стороны.
Рубленые куриные котлеты с майонезом
- Куриное филе - 300 г
- Майонез - 2 ст. л.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Специи - по вкусу
- Растительное масло - для жарки
Куриное филе промыть и обсушить. Затем нарезать на очень маленькие кусочки. Чтобы было легче нарезать, мясо можно немного заморозить.
Добавить к мясу яйцо и мелко нарезанный лук (его можно даже натереть на крупной терке).
Добавить крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и любимые специи. Хорошо вымешать полученный фарш. Оставить его на 20 минут.
В сковороду налить немного масла и хорошо ее разогреть. Ложкой выкладывать фарш на сковороду, формируя котлеты. Обжаривать котлеты на небольшом огне с одной стороны, а затем перевернуть на другой.
Куриные котлеты в духовке
- Куриное филе - 500 г
- Картофель - 1 шт.
- Плавленый сыр - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Специи - по вкусу
- Травы сушеные - по желанию
- Белок куриный - 1 шт.
- Растительное масло - 0,5 ст. л.
- Панировочные сухари - по желанию
Куриные грудки мелко порубить ножом или измельчить в блендере.
Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоНатереть на терке картофель и плавленый сыр (его стоит предварительно заморозить). Добавить картофель и сыр к измельченной курятине. Посолить и поперчить фарш, добавить специи по вкусу.
Смазать форму для запекания небольшим количеством растительного масла.
Смоченными в воде руками сформировать из фарша котлетки.
Желтки отделить от белков. Белки взбить. Взбитым белком смазать поверхность котлет. По желанию можно обвалять котлеты в панировочных сухарях из хлебной крошки.
Отправить котлеты в разогретую до 200°С духовку и выпекать до золотистой корочки, 13-15 минут с одной стороны. Затем перевернуть, смазать их взбитым белком с обратной стороны и выпекать еще 13-15 минут.
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