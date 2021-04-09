Жареные или запеченные такие котлетки будут нежными и сочными.

Котлеты из куриного фарша – нежные и воздушные. Их жарят, готовят на пару, в духовке и подают к любому гарниру.

Филе для них можно пропустить через мясорубку, а можно порубить ножом – в итоге получатся сочные котлетки.

Котлеты из куриного филе

Куриное филе - 300 г

Лук - 100 г

Яйца - 1 шт.

Манка - 2 ст. л.

Сметана 20% жирности - 2 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Чеснок - 5 зубчиков

Соль - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Укроп - 10 г

Панировочные сухари - 40 г

Растительное масло - 50 г

Куриное филе нарезать кусочками, лук очистить и нарезать на 4 части. Измельчить все в блендере.

Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоДобавить яйцо, сметану, манку, измельченный чеснок, специи и соль. Перемешать содержимое вилкой или ложкой. Оставить фарш настояться в холодильнике на 15 минут.

Достать фарш из холодильника, еще раз хорошо перемешать. Мокрыми руками взять немного фарша, приплюснуть его в лепешку, положить в середину кусочек сливочного масла и по желанию измельченный свежий укроп. Защипнуть края и сформировать котлеты (получается 5 средних по размеру котлет). Обильно обвалять котлеты в панировочных сухарях.

Разогреть на сковороде масло и выложить котлеты. Жарить с одной стороны на медленном огне 5-7 минут. Потом столько же с другой стороны.

Рубленые куриные котлеты с майонезом

Куриное филе - 300 г

Майонез - 2 ст. л.

Крахмал - 1 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Специи - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Куриное филе промыть и обсушить. Затем нарезать на очень маленькие кусочки. Чтобы было легче нарезать, мясо можно немного заморозить.

Добавить к мясу яйцо и мелко нарезанный лук (его можно даже натереть на крупной терке).

Добавить крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и любимые специи. Хорошо вымешать полученный фарш. Оставить его на 20 минут.

В сковороду налить немного масла и хорошо ее разогреть. Ложкой выкладывать фарш на сковороду, формируя котлеты. Обжаривать котлеты на небольшом огне с одной стороны, а затем перевернуть на другой.

Куриные котлеты в духовке

Куриное филе - 500 г

Картофель - 1 шт.

Плавленый сыр - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Специи - по вкусу

Травы сушеные - по желанию

Белок куриный - 1 шт.

Растительное масло - 0,5 ст. л.

Панировочные сухари - по желанию

Куриные грудки мелко порубить ножом или измельчить в блендере.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоНатереть на терке картофель и плавленый сыр (его стоит предварительно заморозить). Добавить картофель и сыр к измельченной курятине. Посолить и поперчить фарш, добавить специи по вкусу.

Смазать форму для запекания небольшим количеством растительного масла.

Смоченными в воде руками сформировать из фарша котлетки.

Желтки отделить от белков. Белки взбить. Взбитым белком смазать поверхность котлет. По желанию можно обвалять котлеты в панировочных сухарях из хлебной крошки.

Отправить котлеты в разогретую до 200°С духовку и выпекать до золотистой корочки, 13-15 минут с одной стороны. Затем перевернуть, смазать их взбитым белком с обратной стороны и выпекать еще 13-15 минут.

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Автор: Алина Вишневская