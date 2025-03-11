Нежные котлеты в ароматном томатном соусе буквально тают во рту.

Если обычные котлеты кажутся вам слишком сухими и безвкусными, то добавьте к ним соус и потушите все вместе. С таким дополнением блюдо станет гораздо сочнее. Нежное мясо в сочетании с ароматной подливкой идеально подойдет к любому гарниру. Приготовьте тушеные котлеты в томатном соусе и убедитесь, как это вкусно.

Котлеты тушеные в томатном соусе

Ингредиенты для котлет:

фарш - 500 г;

лук - 1 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

черствый белый хлеб - 30 г;

молоко - 50 мл;

сметана - 2 стол. л.;

мука - 3 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

подсолнечное масло для жарки - 2 стол. л.

Ингредиенты для соуса:

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вода - 250 мл;

томатная паста - 3 стол. л.;

мука - 1 стол. л.;

сахар - 0,5 чайн. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Фарш берите любой, но смесь свиного и говяжьего получится самой сочной. Томатную пасту можно заменить на 200 г томатного пюре или свежих помидоров.

Черствых хлеб замочите в молоке на 15-20 минут. Лук натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Вмешайте в фарш овощи, размокший хлеб, сметану, соль и специи по вкусу. Размешайте до однородности. Сформируйте котлеты и обваляйте в муке с двух сторон.

На сковороде разогрейте масло. Обжарьте котлеты до румяной корочки с двух сторон (по 4-5 минут). Для соуса смешайте томатную пасту, воду, муку, сахар и специи. Влейте смесь в сковороду и убавьте огонь до минимального. Готовьте котлеты в томатном соусе на сковороде 25 минут под крышкой. Если подливка начнет выкипать - доливайте воду.

Если готовите котлеты в томатном соусе в духовке, то выложите их сырыми в жаропрочную форму. Залейте соусом и накройте сверху фольгой. Готовьте блюдо 60-70 минут при 200°.

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