Если обычные котлеты кажутся вам слишком сухими и безвкусными, то добавьте к ним соус и потушите все вместе. С таким дополнением блюдо станет гораздо сочнее. Нежное мясо в сочетании с ароматной подливкой идеально подойдет к любому гарниру. Приготовьте тушеные котлеты в томатном соусе и убедитесь, как это вкусно.
Котлеты тушеные в томатном соусе
Ингредиенты для котлет:
- фарш - 500 г;
- лук - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубч.;
- черствый белый хлеб - 30 г;
- молоко - 50 мл;
- сметана - 2 стол. л.;
- мука - 3 стол. л.;
- соль, перец по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки - 2 стол. л.
Ингредиенты для соуса:
- вода - 250 мл;
- томатная паста - 3 стол. л.;
- мука - 1 стол. л.;
- сахар - 0,5 чайн. л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Фарш берите любой, но смесь свиного и говяжьего получится самой сочной. Томатную пасту можно заменить на 200 г томатного пюре или свежих помидоров.
Черствых хлеб замочите в молоке на 15-20 минут. Лук натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Вмешайте в фарш овощи, размокший хлеб, сметану, соль и специи по вкусу. Размешайте до однородности. Сформируйте котлеты и обваляйте в муке с двух сторон.
На сковороде разогрейте масло. Обжарьте котлеты до румяной корочки с двух сторон (по 4-5 минут). Для соуса смешайте томатную пасту, воду, муку, сахар и специи. Влейте смесь в сковороду и убавьте огонь до минимального. Готовьте котлеты в томатном соусе на сковороде 25 минут под крышкой. Если подливка начнет выкипать - доливайте воду.
Если готовите котлеты в томатном соусе в духовке, то выложите их сырыми в жаропрочную форму. Залейте соусом и накройте сверху фольгой. Готовьте блюдо 60-70 минут при 200°.