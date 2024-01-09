Рассказываем, как готовится рыба хек - лайфхак для тех, кто хочет управлять людьми через кулинарию.

Хек - одна из самых бюджетных, но вкусных рыб, которую можно приготовить в духовке или на сковороде. Соус тоже может быть разным - в зависимости от ваших предпочтений. УНИАН расскажет, как вкусно приготовить хек в духовке или на сковороде, чтобы покорить мужчину.

Хек в томате с луком и морковью

Ингредиенты:

Хек (тушки) - 2 шт

Сок томатный натуральный - 500 мл

Лук репчатый - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Мука пшеничная - 7-8 ст. ложек

Масло растительное - 3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

ВАЖНО: для этого блюда желательно самостоятельно достать из тушки филе хека - рецепт в духовке предполагает, что рыба точно будет свежей и качественной.

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После того как вы разделали тушку на филе, нужно промыть кусочки и посыпать их солью. В миску насыпать муку и обвалять в ней рыбу. Прогреть сковороду, смазать маслом, выложить хека и обжарить по 2 минуты с каждой стороны.

Лук и морковь почистить, лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на терке. Жарить на сковороде овощи 4-5 минут до готовности. На другой сковороде обжарить 2 ст.л муки на масле в течение 30 секунд. Влить в сковороду к муке томатный сок, добавить соль, перец и поломанный лавровый лист. Тушить соус 5 минут, пока он не начнет загустевать.

Подготовить емкость для запекания, выложить в нее продукты слоями - соус, рыба, овощи, повторять слои, пока ингредиенты не закончатся. Затем накрыть емкость фольгой и запекать в духовке 10 минут при 180 градусах Цельсия. Такой хек с овощами идеально подойдет для гарнира в виде картофельного пюре, но вы можете приготовить любой другой.

Жареный хек в кляре из сметаны

Ингредиенты:

Хек - 1 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Яйцо - 1 шт.

Мука - 50 г (3 ст. ложки + 1 ч. ложка)

Укроп свежий - 3 г (пару веточек)

Масло растительное (для жарки) - 45 г (3 ст. ложки)

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

ВАЖНО: для того чтобы быстро приготовить такой хек - рецепт можно видоизменить, использовав не тушки рыбы, а готовое филе, тогда время приготовления сократится.

Яйцо вбить в глубокую емкость и взболтать венчиком. Добавить сметану, соль, перец и перемешать. Всыпать муку и измельченный укроп, снова перемешать. Филе хека нарезать кусочками, посолить и поперчить с обеих сторон. Каждый кусочек рыбы окунуть в кляр так, чтобы он полностью покрыл филе. Выложить на сковороду, смазанную маслом, жарить 5 минут с одной стороны, затем еще 5 минут с другой стороны. Подавать блюдо можно с отварным рисом.

Хек жареный в сырном кляре

Ингредиенты:

Филе хека - 500 г

Сыр твердый - 150 г

Яйца - 2-3 шт.

Мука - 2 ст.ложки

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Специи (по желанию) - по вкусу

Масло подсолнечное - для жарки

ВАЖНО: все лучшие блюда из хека готовятся по строгой технологии, так что, если вы хотите результата - не меняйте рецептуру.

Филе посолить, поперчить, нарезать кусочками. Сыр натереть на терке, смешать в одной емкости с яйцами. Добавить специи, взбить смесь венчиком. Рыбу обвалять в муке с обеих сторон, затем опустить в кляр. Выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом, обжаривать с обеих сторон по 5-7 минут до золотистой корочки. Подавать с рисом, овощами или картофельным пюре.

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