Как выбрать рыбные консервы / depositphotos.com

Консервы из рыбных тушек - тот вид товаров, который часто покупают украинцы. Такой деликатес можно использовать для приготовления салатов или запасаться им "на всякий случай". Опять же, внезапный порыв - полакомиться рыбкой под кусочек черного хлеба - тоже нельзя списывать со счетов. УНИАН расскажет, какой бывает рыба в консервах и на что обращать внимание, стоя перед прилавком.

Ранее мы говорили о том, как выбрать красную икру.

Какие консервы качественные - виды и признаки

По способу приготовления производители выделяют 6 разновидностей рыбной консервации:

  • натуральные рыбные консервы;
  • тушеные в томате;
  • масляные;
  • паштетные и пасты;
  • рыборастительные;
  • диетические.
Правила выбора консервов / Инфографика УНИАН

Выбирая тот или иной вид продукции в магазине, придерживайтесь нескольких важных правил, чтобы не разочароваться в купленном товаре или, еще хуже, не отравиться.

Какие рыбные консервы самые лучшие

Какие консервы полезны - перечень / depositphotos.com

Пресервы считаются наиболее полезными среди всех видов подобной продукции. Они сохраняют все полезные свойства, но есть их нужно быстро - срок годности ограничен 4-8 часами. К тому же, нигде, кроме холодильника, их хранить нельзя.

На полках супермаркетов вы можете встретить такие виды товаров:

  • консервированный тунец;
  • шпроты;
  • атлантическая сельдь;
  • сардины;
  • бычки;
  • килька;
  • скумбрия.

Читайте такжеКак быстро почистить лук или размягчить масло: 10 кулинарных лайфхаковДиетологи утверждают, что рыбные консервы обладают массой полезных веществ. Среди них цинк, селен, кальций и фосфор. Дополнительно - белок, жирные кислоты Омега-3, витамины группы B и витамин D.

При этом, более жирные сорта рыб лучше употреблять в пищу людям старше 40 лет, но только в собственном соку - без томатной или масляной заправки. Ежедневно питаться консервами не следует, потому что в одной банке такой продукции может содержаться суточная норма соли - передозировка вредна для организма.

Как правильно хранить рыбные консервы

Как мы уже говорили, максимальный срок хранения рыбной консервации - 2 года. Все дело в том, что рыбная тушка портится быстрее, чем мясная, поэтому та же тушенка будет храниться гораздо дольше, чем, например, сардины в банке.

Открывая рыбные консервы, вы должны сразу:

  • переложить их в стеклянную или керамическую емкость;
  • плотно закрыть и поставить в холодильник.

С этого момента храниться они должны максимум 48 часов. Если рыба полностью покрыта маслом, то сроки увеличиваются вдвое. По истечении указанного времени употреблять в пищу рыбные консервы нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: