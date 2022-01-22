Какие рыбные консервы самые лучшие и как выбрать качественные - узнайте на УНИАН.

Консервы из рыбных тушек - тот вид товаров, который часто покупают украинцы. Такой деликатес можно использовать для приготовления салатов или запасаться им "на всякий случай". Опять же, внезапный порыв - полакомиться рыбкой под кусочек черного хлеба - тоже нельзя списывать со счетов. УНИАН расскажет, какой бывает рыба в консервах и на что обращать внимание, стоя перед прилавком.

Ранее мы говорили о том, как выбрать красную икру.

Какие консервы качественные - виды и признаки

По способу приготовления производители выделяют 6 разновидностей рыбной консервации:

натуральные рыбные консервы;

тушеные в томате;

масляные;

паштетные и пасты;

рыборастительные;

диетические.

Выбирая тот или иной вид продукции в магазине, придерживайтесь нескольких важных правил, чтобы не разочароваться в купленном товаре или, еще хуже, не отравиться.

Какие рыбные консервы самые лучшие

Пресервы считаются наиболее полезными среди всех видов подобной продукции. Они сохраняют все полезные свойства, но есть их нужно быстро - срок годности ограничен 4-8 часами. К тому же, нигде, кроме холодильника, их хранить нельзя.

На полках супермаркетов вы можете встретить такие виды товаров:

консервированный тунец;

шпроты;

атлантическая сельдь;

сардины;

бычки;

килька;

скумбрия.

Читайте такжеКак быстро почистить лук или размягчить масло: 10 кулинарных лайфхаковДиетологи утверждают, что рыбные консервы обладают массой полезных веществ. Среди них цинк, селен, кальций и фосфор. Дополнительно - белок, жирные кислоты Омега-3, витамины группы B и витамин D.

При этом, более жирные сорта рыб лучше употреблять в пищу людям старше 40 лет, но только в собственном соку - без томатной или масляной заправки. Ежедневно питаться консервами не следует, потому что в одной банке такой продукции может содержаться суточная норма соли - передозировка вредна для организма.

Как правильно хранить рыбные консервы

Как мы уже говорили, максимальный срок хранения рыбной консервации - 2 года. Все дело в том, что рыбная тушка портится быстрее, чем мясная, поэтому та же тушенка будет храниться гораздо дольше, чем, например, сардины в банке.

Открывая рыбные консервы, вы должны сразу:

переложить их в стеклянную или керамическую емкость;

плотно закрыть и поставить в холодильник.

С этого момента храниться они должны максимум 48 часов. Если рыба полностью покрыта маслом, то сроки увеличиваются вдвое. По истечении указанного времени употреблять в пищу рыбные консервы нельзя.

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