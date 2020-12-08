Запеченная в ароматном соусе или маринаде рыбка – это невероятно вкусно!

Запекание рыбы в духовке – один из самых простых и вкусных вариантов ее приготовления. Такая рыба не просто очень вкусная, она еще и сохраняет больше полезных качеств.

Чаще всего рыбу запекают в духовке с картофелем либо другими овощами. К тому же рыбу можно использовать любую, как и разный набор овощей. Также часто рыбку запекают в ароматном соусе или маринаде.

Рыба в йогуртовом соусе

Крупная рыба - 1,5 кг

Йогурт натуральный густой - 150 г

Зелень - пучок

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Чабрец сушеный - 0,5 ч. л.

Зира молотая - 0,5 ч. л.

Сыр твердый - 100 г

Растительное масло без запаха - 1 ч. л.

Рыбу нужно разделать, удалить внутренности и чешую, промыть хорошенько водой внутри и снаружи, порезать.

Читайте такжеСочная свиная рулька: как приготовить аппетитное блюдоИз йогурта, соли и специй следует приготовить соус. Для этого соединить перемолотые специи с солью и йогуртом, положить мелко порезанную зелень и перемешать.

Положить рыбу в глубокую миску, добавить соус.

Хорошо все перемешать, затянуть пленкой миску или накрыть крышкой и положить в холодильник на 1,5-2 часа.

Включить духовку на 200°С прогреваться. Смазать форму растительным маслом или застелить пергаментом и смазать сверху положить рыбу, полить сверху соусом и отправить в духовку на 30 минут.

Тем временем натереть сыр на крупной терке. Когда рыба будет готова, посыпать ее сыром и оставить еще на 2-3 минуты в духовке. Подавать рыбу горячей с овощами.

Запеченная горбуша по-итальянски

Филе горбуши на коже - 300 г

Лук - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Лимон - по вкусу

Лимонный сок - 1 ст. л.

Специи для рыбы - на вкус

Соль морская - по вкусу

Прованские травы - 1 ч. л.

Пармезан - 1 ст. л.

Масло оливковое-1 ст. л.

Соевый соус (по желанию) - 1 ст. л.

Чеснок - 1-2 зубчика

С помидоров снять кожицу и нарезать ломтиками. Так же нарезать лук. Лимон нарезать тонкими кольцами, а чеснок – мелкими кусочками.

Рыбу промыть, очистить. Посолить морской солью, посыпать прованскими травами, специями для рыбы, полить лимонным соком. Оставить мариноваться на несколько минут.

Подготовить кусок фольги, сложив ее в три слоя. Смазать фольгу оливковым маслом и выложить маринованную рыбу кожей вниз. Полить рыбу соевым соусом.

Посыпать рубленым чесноком. Сверху выложить полукольца лука, затем полукольца лимона. При необходимости овощи слегка подсолить.

Далее разложить сверху ломтики помидор.

Соль и перец добавить по вкусу. Сложить фольгу в виде лодочки, оставив открытым немного верха. Отправить запекать рыбу в разогретую до 180°С духовку на 15 минут.

Через 10 минут достать рыбу из духовки и посыпать тертым пармезаном. Вернуть ее в духовку до расплавления сыра. Подавать рыбу по-итальянски можно прямо в фольге с любым гарниром.

Лосось в духовке, запеченный в фольге

Лосось (филе на коже) - 400 г

Лимоны - 25 г

Лаймы - 25 г

Мед - 1 ч. л.

Сливочное масло - 40 г

Соль, перец острый молотый - по вкусу

Чеснок - 0,5 зубчика

Филе лосося вымыть и высушить бумажными полотенцами. Если рыба замороженная, то ее следует размораживать на нижней полке холодильника в течение ночи.

Форму для запекания застелить фольгой (блестящая сторона должна быть внутри, матовая - снаружи) с припусками на закрывание. Лимон и лайм нарезать тонкими кольцами. Равномерно распределить цитрусы на фольге и посыпать солью.

Выложить рыбу кожей вниз в форму поверх цитрусов. Посолить и поперчить по вкусу.

Для маринада растопить сливочное масло. Добавить жидкий мед. Натереть в маринад чеснок на мелкой терке. Полить маринадом рыбу.

Завернуть фольгу кверху и защипнуть края. Запекать лосось в течение 20 минут в заранее разогретой до 180⁰С духовке. За 5 минут до готовности включить режим "Гриль".

Рыба под кисло-сладким соусом

Скумбрия - 2 шт.

Помидор - 3 шт.

Сладкое яблоко - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по вкусу

Кориандр молотый - 1-2 пучка

Имбирь молотый - 1-2 пучка

Майоран - 1-2 пучка

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Вода - 100 мл

Рыбу вымыть, удалить голову и внутренности, порезать на кусочки или оставить целой. Посолить и завернуть в фольгу. Отправить в духовку на 35 минут при температуре 200°С.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдОчищенный лук порезать полукольцами, с томатов снять кожицу и порезать крупными кубиками. У яблок удалить сердцевину и кожуру, порезать тонкими кусочками. Очищенный чеснок просто раздавить ножом или порубить небольшими кусочками.

На сковороду налить масло, сложить все овощи и отправить на средний огонь обжаривать. В процессе влить воды и протушить до мягкости. В готовый соус добавить щепотку соли, специи и довести до кипения. Снять соус с огня. Оставить в таком виде или по желанию измельчить блендером.

Тем временем приготовилась рыба. Достать ее из духовки и осторожно развернуть фольгу. Разложить рыбу по тарелочкам и щедро полить кисло-сладким соусом. Подавать блюдо горячим.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН