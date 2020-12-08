Запекание рыбы в духовке – один из самых простых и вкусных вариантов ее приготовления. Такая рыба не просто очень вкусная, она еще и сохраняет больше полезных качеств.
Чаще всего рыбу запекают в духовке с картофелем либо другими овощами. К тому же рыбу можно использовать любую, как и разный набор овощей. Также часто рыбку запекают в ароматном соусе или маринаде.
Рыба в йогуртовом соусе
- Крупная рыба - 1,5 кг
- Йогурт натуральный густой - 150 г
- Зелень - пучок
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
- Чабрец сушеный - 0,5 ч. л.
- Зира молотая - 0,5 ч. л.
- Сыр твердый - 100 г
- Растительное масло без запаха - 1 ч. л.
Рыбу нужно разделать, удалить внутренности и чешую, промыть хорошенько водой внутри и снаружи, порезать.
Читайте такжеСочная свиная рулька: как приготовить аппетитное блюдоИз йогурта, соли и специй следует приготовить соус. Для этого соединить перемолотые специи с солью и йогуртом, положить мелко порезанную зелень и перемешать.
Положить рыбу в глубокую миску, добавить соус.
Хорошо все перемешать, затянуть пленкой миску или накрыть крышкой и положить в холодильник на 1,5-2 часа.
Включить духовку на 200°С прогреваться. Смазать форму растительным маслом или застелить пергаментом и смазать сверху положить рыбу, полить сверху соусом и отправить в духовку на 30 минут.
Тем временем натереть сыр на крупной терке. Когда рыба будет готова, посыпать ее сыром и оставить еще на 2-3 минуты в духовке. Подавать рыбу горячей с овощами.
Запеченная горбуша по-итальянски
- Филе горбуши на коже - 300 г
- Лук - 1 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Лимон - по вкусу
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Специи для рыбы - на вкус
- Соль морская - по вкусу
- Прованские травы - 1 ч. л.
- Пармезан - 1 ст. л.
- Масло оливковое-1 ст. л.
- Соевый соус (по желанию) - 1 ст. л.
- Чеснок - 1-2 зубчика
С помидоров снять кожицу и нарезать ломтиками. Так же нарезать лук. Лимон нарезать тонкими кольцами, а чеснок – мелкими кусочками.
Рыбу промыть, очистить. Посолить морской солью, посыпать прованскими травами, специями для рыбы, полить лимонным соком. Оставить мариноваться на несколько минут.
Подготовить кусок фольги, сложив ее в три слоя. Смазать фольгу оливковым маслом и выложить маринованную рыбу кожей вниз. Полить рыбу соевым соусом.
Посыпать рубленым чесноком. Сверху выложить полукольца лука, затем полукольца лимона. При необходимости овощи слегка подсолить.
Далее разложить сверху ломтики помидор.
Соль и перец добавить по вкусу. Сложить фольгу в виде лодочки, оставив открытым немного верха. Отправить запекать рыбу в разогретую до 180°С духовку на 15 минут.
Через 10 минут достать рыбу из духовки и посыпать тертым пармезаном. Вернуть ее в духовку до расплавления сыра. Подавать рыбу по-итальянски можно прямо в фольге с любым гарниром.
Лосось в духовке, запеченный в фольге
- Лосось (филе на коже) - 400 г
- Лимоны - 25 г
- Лаймы - 25 г
- Мед - 1 ч. л.
- Сливочное масло - 40 г
- Соль, перец острый молотый - по вкусу
- Чеснок - 0,5 зубчика
Филе лосося вымыть и высушить бумажными полотенцами. Если рыба замороженная, то ее следует размораживать на нижней полке холодильника в течение ночи.
Форму для запекания застелить фольгой (блестящая сторона должна быть внутри, матовая - снаружи) с припусками на закрывание. Лимон и лайм нарезать тонкими кольцами. Равномерно распределить цитрусы на фольге и посыпать солью.
Выложить рыбу кожей вниз в форму поверх цитрусов. Посолить и поперчить по вкусу.
Для маринада растопить сливочное масло. Добавить жидкий мед. Натереть в маринад чеснок на мелкой терке. Полить маринадом рыбу.
Завернуть фольгу кверху и защипнуть края. Запекать лосось в течение 20 минут в заранее разогретой до 180⁰С духовке. За 5 минут до готовности включить режим "Гриль".
Рыба под кисло-сладким соусом
- Скумбрия - 2 шт.
- Помидор - 3 шт.
- Сладкое яблоко - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - по вкусу
- Кориандр молотый - 1-2 пучка
- Имбирь молотый - 1-2 пучка
- Майоран - 1-2 пучка
- Растительное масло - 3-4 ст. л.
- Вода - 100 мл
Рыбу вымыть, удалить голову и внутренности, порезать на кусочки или оставить целой. Посолить и завернуть в фольгу. Отправить в духовку на 35 минут при температуре 200°С.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдОчищенный лук порезать полукольцами, с томатов снять кожицу и порезать крупными кубиками. У яблок удалить сердцевину и кожуру, порезать тонкими кусочками. Очищенный чеснок просто раздавить ножом или порубить небольшими кусочками.
На сковороду налить масло, сложить все овощи и отправить на средний огонь обжаривать. В процессе влить воды и протушить до мягкости. В готовый соус добавить щепотку соли, специи и довести до кипения. Снять соус с огня. Оставить в таком виде или по желанию измельчить блендером.
Тем временем приготовилась рыба. Достать ее из духовки и осторожно развернуть фольгу. Разложить рыбу по тарелочкам и щедро полить кисло-сладким соусом. Подавать блюдо горячим.
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