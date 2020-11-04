Картофель с грибами - блюдо, которое подойдет как для повседневного употребления, так и к праздничному столу.

Блюда из картофеля - это всегда вкусно и сытно. Хорошим дополнением к ней будут грибы, которые придадут блюду невероятный аромат.

Картофель с грибами можно, например, тушить в сметанном соусе, запекать под сырной корочкой или же обжаривать с луком и зеленью.

Тушеная картошка с вешенками

Картофель - 500 г

Вешенки - 400 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Соль и перец - по вкусу

Вода - 150 мл

Картофель очистить, помыть и разрезать на 8 частей каждый.

В сковороде разогреть растительное масло, выложить картофель в один слой и обжарить на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Посолить, поперчить по вкусу.

Читайте такжеВкусные блюда с брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирогМорковь нарезать брусочками, лук – полукольцами. Чеснок мелко порубить ножом.

Добавить нарезанные овощи в сковороду к картофелю. Жарить их на среднем огне 10 минут, помешивая.

Вешенки помыть, обсушить и нарезать продольными полосками. Выложить их в сковороду. Жарить все еще 10 минут.

Как поджарятся грибы, влить воду, накрыть сковородку крышкой и тушить еще 15 минут – до готовности картофеля. Периодически помешивать картошку и незадолго до готовности блюда при необходимости досолить.

Картофель, запеченный с грибами и мясом

Картофель - 5 шт. среднего размера

Свинина - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Соль, перец черный молотый

Приправа (прованские травы) - 0,25 ч. л.

Масло - 2 ст. л.

Сметана - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сыр твердый - 150 г

Чеснок - 1 зубчик

Мясо нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сверху выложить мелко нарезанный лук.

Очищенные картофель и грибы нарезать ломтиками толщиной 5 мм. Посолить, поперчить, добавить прованские травы и 1-2 ст. л. масла, перемешать.

Кусочки грибов и картофеля поочередно выложить поверх мяса.

Отдельно смешать яйцо и сметану, добавить сыр, натертый на крупной терке.

Натереть на мелкой терке чеснок, добавить к сметанной заливке и перемешать. Вилкой распределить заливку поверх картофеля и грибов.

Запекать в духовке в течение 50-60 минут при температуре 180°C, до золотистой корочки.

Картошка грибами и мясом в горшочках

Картофель - 800 г

Свинина - 400 г

Грибы - 250 г

Лук - 1 шт.

Твердый сыр - 100 г

Сметана - 150 г

Вода - 100 мл

Растительное масло - 4 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Мясо обмыть холодной водой, обсушить и нарезать на кусочки примерно 2*2 см.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоГрибы порезать на пластинки. Лук порезать полукольцами или чуть мельче.

Картофель почистить и нарезать крупными кусками, по размеру одинаковыми с мясом. Разложить картошку по горшочкам одинаковыми порциями. Немного посолить.

На сковороде разогреть 2 столовые ложки растительного масла и немного обжарить мясо – оно должно изменить цвет. В самом конце посолить и поперчить.

Разложить мясо поверх картофеля.

На ту же сковороду, в которой жарилось мясо, налить остатки масла. Выложить грибы. Немного обжарить их. Добавить к грибам лук. Жарить грибы с луком до золотистого цвета. Немного посолить.

Разложить грибы с луком верхним слоем в горшочки. Добавить в каждый горшочек по две столовые ложки сметаны и налить немного воды (примерно по 30 мл).

Посыпать сверху натертым на мелкой терке сыром. Горшки накрыть. Запекать в духовке при температуре 200°C около часа.

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Автор: УНИАН