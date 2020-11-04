Блюда из картофеля - это всегда вкусно и сытно. Хорошим дополнением к ней будут грибы, которые придадут блюду невероятный аромат.
Картофель с грибами можно, например, тушить в сметанном соусе, запекать под сырной корочкой или же обжаривать с луком и зеленью.
Тушеная картошка с вешенками
- Картофель - 500 г
- Вешенки - 400 г
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль и перец - по вкусу
- Вода - 150 мл
Картофель очистить, помыть и разрезать на 8 частей каждый.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить картофель в один слой и обжарить на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Посолить, поперчить по вкусу.
Читайте такжеВкусные блюда с брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирогМорковь нарезать брусочками, лук – полукольцами. Чеснок мелко порубить ножом.
Добавить нарезанные овощи в сковороду к картофелю. Жарить их на среднем огне 10 минут, помешивая.
Вешенки помыть, обсушить и нарезать продольными полосками. Выложить их в сковороду. Жарить все еще 10 минут.
Как поджарятся грибы, влить воду, накрыть сковородку крышкой и тушить еще 15 минут – до готовности картофеля. Периодически помешивать картошку и незадолго до готовности блюда при необходимости досолить.
Картофель, запеченный с грибами и мясом
- Картофель - 5 шт. среднего размера
- Свинина - 500 г
- Шампиньоны - 300 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый
- Приправа (прованские травы) - 0,25 ч. л.
- Масло - 2 ст. л.
- Сметана - 100 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сыр твердый - 150 г
- Чеснок - 1 зубчик
Мясо нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сверху выложить мелко нарезанный лук.
Очищенные картофель и грибы нарезать ломтиками толщиной 5 мм. Посолить, поперчить, добавить прованские травы и 1-2 ст. л. масла, перемешать.
Кусочки грибов и картофеля поочередно выложить поверх мяса.
Отдельно смешать яйцо и сметану, добавить сыр, натертый на крупной терке.
Натереть на мелкой терке чеснок, добавить к сметанной заливке и перемешать. Вилкой распределить заливку поверх картофеля и грибов.
Запекать в духовке в течение 50-60 минут при температуре 180°C, до золотистой корочки.
Картошка грибами и мясом в горшочках
- Картофель - 800 г
- Свинина - 400 г
- Грибы - 250 г
- Лук - 1 шт.
- Твердый сыр - 100 г
- Сметана - 150 г
- Вода - 100 мл
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Мясо обмыть холодной водой, обсушить и нарезать на кусочки примерно 2*2 см.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоГрибы порезать на пластинки. Лук порезать полукольцами или чуть мельче.
Картофель почистить и нарезать крупными кусками, по размеру одинаковыми с мясом. Разложить картошку по горшочкам одинаковыми порциями. Немного посолить.
На сковороде разогреть 2 столовые ложки растительного масла и немного обжарить мясо – оно должно изменить цвет. В самом конце посолить и поперчить.
Разложить мясо поверх картофеля.
На ту же сковороду, в которой жарилось мясо, налить остатки масла. Выложить грибы. Немного обжарить их. Добавить к грибам лук. Жарить грибы с луком до золотистого цвета. Немного посолить.
Разложить грибы с луком верхним слоем в горшочки. Добавить в каждый горшочек по две столовые ложки сметаны и налить немного воды (примерно по 30 мл).
Посыпать сверху натертым на мелкой терке сыром. Горшки накрыть. Запекать в духовке при температуре 200°C около часа.
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