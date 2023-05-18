Рассказываем, как сделать соус для шаурмы и приготовить вкуснейший домашний фастфуд.

Приготовить соус для шаурмы, как в ларьке, совсем несложно. Это вкусное блюдо из мяса и овощей, пришедшее к нам с ближневосточной кухни, поможет вам с легкостью разнообразить привычное домашнее меню.

Раньше УНИАН рассказывал о том, что вкуснейшая домашняя шаурма готовится очень легко, вам точно понравятся два простых рецепта!

Вкусный соус для шаурмы с чесноком - ингредиенты и пропорции

На две порции шаурмы мы берем:

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Сметану - 100 г.

Майонез - 100 г.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Сахар, соль, черный молотый перец - по щепотке, по вкусу.

Зелень петрушки измельченную - 1 ст. л.

Смешиваем сметану и майонез. Жирность этих продуктов значения не имеет, выбирайте привычные вам. В процессе смешивания добавляем по вкусу соль, сахар и черный молотый перец. Чеснок нужно или мелко-мелко нарезать и подавить плоскостью лезвия, или пропустить через специальный пресс для чеснока, или растолочь в кухонной ступке. Измельченный чеснок добавляем в майонез и сметану. Петрушку также нарезаем мелко-мелко и добавляем в соус.

Полученную смесь необходимо тщательно взбить венчиком до однородной массы и убрать в холодильник на 15-20 минут. Наши добавки успеют напитать основу соуса, и при этом он не расплывется.

Готовым соусом смазываем лаваш и укладываем на него составные ингредиенты вашего блюда. А прямо перед подачей добавляем соус непосредственно сверху шаурмы. Если остается еще - подаем его в пиале и добавляем в шаурму ложкой в процессе поедания. Как показала практика, такого соуса много не бывает!

Турецкий соус для шаурмы в домашних условиях с аджикой

Для приготовления вам понадобится:

Майонез - 100 г.

Сметана - 100 г.

Грецкие орехи - 0,5-1,5 ч.л, по вкусу.

Чеснок - 2-3 зубчика.

Зелень кинзы измельченная - 2 ст. л.

Аджика - 75 г.

Специя хмели-сунели - 1-3 ч.л. без горки, по вкусу.

Соль - по вкусу.

Соединяем майонез и сметану, добавляем измельченные грецкие орехи и чеснок, а также мелко нарезанную зелень. Взбиваем несколько минут и вводим в смесь аджику и специи. Тщательно перемешиваем и даем настояться полчаса-час. Пикантный соус для шаурмы готов, приятного аппетита!

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