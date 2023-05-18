Приготовить соус для шаурмы, как в ларьке, совсем несложно. Это вкусное блюдо из мяса и овощей, пришедшее к нам с ближневосточной кухни, поможет вам с легкостью разнообразить привычное домашнее меню.
Раньше УНИАН рассказывал о том, что вкуснейшая домашняя шаурма готовится очень легко, вам точно понравятся два простых рецепта!
Вкусный соус для шаурмы с чесноком - ингредиенты и пропорции
На две порции шаурмы мы берем:
- Сметану - 100 г.
- Майонез - 100 г.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
- Сахар, соль, черный молотый перец - по щепотке, по вкусу.
- Зелень петрушки измельченную - 1 ст. л.
Смешиваем сметану и майонез. Жирность этих продуктов значения не имеет, выбирайте привычные вам. В процессе смешивания добавляем по вкусу соль, сахар и черный молотый перец. Чеснок нужно или мелко-мелко нарезать и подавить плоскостью лезвия, или пропустить через специальный пресс для чеснока, или растолочь в кухонной ступке. Измельченный чеснок добавляем в майонез и сметану. Петрушку также нарезаем мелко-мелко и добавляем в соус.
Полученную смесь необходимо тщательно взбить венчиком до однородной массы и убрать в холодильник на 15-20 минут. Наши добавки успеют напитать основу соуса, и при этом он не расплывется.
Готовым соусом смазываем лаваш и укладываем на него составные ингредиенты вашего блюда. А прямо перед подачей добавляем соус непосредственно сверху шаурмы. Если остается еще - подаем его в пиале и добавляем в шаурму ложкой в процессе поедания. Как показала практика, такого соуса много не бывает!
Турецкий соус для шаурмы в домашних условиях с аджикой
Для приготовления вам понадобится:
- Майонез - 100 г.
- Сметана - 100 г.
- Грецкие орехи - 0,5-1,5 ч.л, по вкусу.
- Чеснок - 2-3 зубчика.
- Зелень кинзы измельченная - 2 ст. л.
- Аджика - 75 г.
- Специя хмели-сунели - 1-3 ч.л. без горки, по вкусу.
- Соль - по вкусу.
Соединяем майонез и сметану, добавляем измельченные грецкие орехи и чеснок, а также мелко нарезанную зелень. Взбиваем несколько минут и вводим в смесь аджику и специи. Тщательно перемешиваем и даем настояться полчаса-час. Пикантный соус для шаурмы готов, приятного аппетита!