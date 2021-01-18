Соус для спагетти - замечательное дополнение к макаронным изделиям. Рецептов их приготовления существует чрезвычайно много, и каждый из вариантов способен невероятно изменить блюдо, придавая неповторимый аромат и вкус.
Мясной соус к спагетти
- Фарш мясной - 500 г
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Соль - 1 ч. л.
- Перец - 0,5 ч. л.
- Томаты свежие - 0,5 кг
- или томаты в собственном соку - 0,5-1 л
Чеснок очистить и измельчить. Очистить, помыть и мелко нарезать лук.
Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертСковороду смазать маслом. Выложить на нее фарш. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок.
Все это обжаривать минут 20-30 на среднем огне, периодически помешивая. При этом фарш необходимо раздробить на кусочки величиной с горошину.
Свежие томаты или томаты в собственном соку очистить от кожуры и порубить на кусочки.
Фарш посолить и поперчить. Далее добавить измельченные томаты вместе с соком. На небольшом огне тушить соус до готовности (около 10 минут).
Сливочный соус с пармезаном
- Сливки - 200 мл
- Плавленый сыр - 100 г
- Пармезан - 50 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Налить сливки в сотейник и подогреть на среднем огне. До кипения доводить не нужно.
Добавить в горячие сливки тертый пармезан и плавленый сыр. Затем интенсивно перемешивать, посолить и поперчить.
По желанию можно добавить сливочное масло, тогда соус будет более насыщенным и жирным. А его густоту можно менять, добавив еще сливок.
Готовый сливочный соус подавать к макаронным изделиям.
Грибной соус из вешенок со сливками
- Вешенки - 400 г
- Лук шалот - 3 шт.
- Сливки 10% - 150 г
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Сливочное масло - 20 г
- Мускатный орех - на кончике ножа
- Соль, молотый перец - по вкусу
Очистить и нарезать лук. Для соуса лучше использовать лук шалот, ведь он имеет более деликатный вкус, но можно и репчатый.
С грибов срезать корешки, счистить мусор (лучше их не мыть, ведь во время обжарки они выделяют много жидкости, что удлинит процесс готовки и ухудшит качество блюда). Нарезать вешенки небольшими кусочками.
Разогреть в сковороде растительное и сливочное масло.
На маленьком огне спассеровать нарезанный лук до мягкости.
Затем добавить грибы и продолжать обжаривать, помешивая.
Когда грибы уменьшатся в объеме и слегка прожарятся, влить сливки, добавить натертый мускатный орех, молотый перец и соль. После закипания соус следует готовить на малом огне около 5 минут, соус должен слегка загустеть.
Снять сковороду с огня. Чтобы добавить соусу густоты, измельчить половину общей массы в блендере. Измельченную массу выложить обратно в соус и перемешать.
Попробовать соус, при необходимости добавить соли.
Готовый грибной соус можно подавать к любому блюду, не только к спагетти.
Ореховый соус для спагетти
- Масло сливочное - 75 г
- Орехи грецкие - 120 г
- Сливки (10-20% жирности) - 200 мл
- Чеснок - 1 зубчик
- Петрушка (небольшой) - пучок
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
С помощью миксера измельчить очищенные грецкие орехи.
Читайте такжеТесто на вареники: как замесить хорошее тесто на молоке, воде и кефиреВ сковороде с тяжелым дном разогреть сливочное масло и добавить к нему ореховую крошку.
Обжаривать на слабом огне около 3 минут, помешивая.
В сковороду к орехам влить сливки и перемешать. В закипающий соус добавить измельченную петрушку, выжать зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу. Обжаривать все около 3 минут.
Приправить этим соусом спагетти и по желанию посыпать тертым пармезаном.
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