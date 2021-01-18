Хороший соус придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Соус для спагетти - замечательное дополнение к макаронным изделиям. Рецептов их приготовления существует чрезвычайно много, и каждый из вариантов способен невероятно изменить блюдо, придавая неповторимый аромат и вкус.

Мясной соус к спагетти

Фарш мясной - 500 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Соль - 1 ч. л.

Перец - 0,5 ч. л.

Томаты свежие - 0,5 кг

или томаты в собственном соку - 0,5-1 л

Чеснок очистить и измельчить. Очистить, помыть и мелко нарезать лук.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертСковороду смазать маслом. Выложить на нее фарш. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок.

Все это обжаривать минут 20-30 на среднем огне, периодически помешивая. При этом фарш необходимо раздробить на кусочки величиной с горошину.

Свежие томаты или томаты в собственном соку очистить от кожуры и порубить на кусочки.

Фарш посолить и поперчить. Далее добавить измельченные томаты вместе с соком. На небольшом огне тушить соус до готовности (около 10 минут).

Сливочный соус с пармезаном

Сливки - 200 мл

Плавленый сыр - 100 г

Пармезан - 50 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Налить сливки в сотейник и подогреть на среднем огне. До кипения доводить не нужно.

Добавить в горячие сливки тертый пармезан и плавленый сыр. Затем интенсивно перемешивать, посолить и поперчить.

По желанию можно добавить сливочное масло, тогда соус будет более насыщенным и жирным. А его густоту можно менять, добавив еще сливок.

Готовый сливочный соус подавать к макаронным изделиям.

Грибной соус из вешенок со сливками

Вешенки - 400 г

Лук шалот - 3 шт.

Сливки 10% - 150 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Сливочное масло - 20 г

Мускатный орех - на кончике ножа

Соль, молотый перец - по вкусу

Очистить и нарезать лук. Для соуса лучше использовать лук шалот, ведь он имеет более деликатный вкус, но можно и репчатый.

С грибов срезать корешки, счистить мусор (лучше их не мыть, ведь во время обжарки они выделяют много жидкости, что удлинит процесс готовки и ухудшит качество блюда). Нарезать вешенки небольшими кусочками.

Разогреть в сковороде растительное и сливочное масло.

На маленьком огне спассеровать нарезанный лук до мягкости.

Затем добавить грибы и продолжать обжаривать, помешивая.

Когда грибы уменьшатся в объеме и слегка прожарятся, влить сливки, добавить натертый мускатный орех, молотый перец и соль. После закипания соус следует готовить на малом огне около 5 минут, соус должен слегка загустеть.

Снять сковороду с огня. Чтобы добавить соусу густоты, измельчить половину общей массы в блендере. Измельченную массу выложить обратно в соус и перемешать.

Попробовать соус, при необходимости добавить соли.

Готовый грибной соус можно подавать к любому блюду, не только к спагетти.

Ореховый соус для спагетти

Масло сливочное - 75 г

Орехи грецкие - 120 г

Сливки (10-20% жирности) - 200 мл

Чеснок - 1 зубчик

Петрушка (небольшой) - пучок

Соль, перец черный молотый - по вкусу

С помощью миксера измельчить очищенные грецкие орехи.

Читайте такжеТесто на вареники: как замесить хорошее тесто на молоке, воде и кефиреВ сковороде с тяжелым дном разогреть сливочное масло и добавить к нему ореховую крошку.

Обжаривать на слабом огне около 3 минут, помешивая.

В сковороду к орехам влить сливки и перемешать. В закипающий соус добавить измельченную петрушку, выжать зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу. Обжаривать все около 3 минут.

Приправить этим соусом спагетти и по желанию посыпать тертым пармезаном.

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Автор: УНИАН