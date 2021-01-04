Тематически оформленные салаты добавят рождественской атмосферы во время праздничного застолья.

Рождество Христово – особый церковный праздник. Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа.

Читайте такжеМеню на Сочельник: что должно быть на столе, рецепты постных блюдХристиане западного обряда традиционно празднуют его 7 января с весельем и богато накрытым столом. Если в Сочельник, 6 января, меню состоит из постных блюд, то на Рождество Христово верующие уже могут лакомиться мясными блюдами, а также блюдами, для приготовления которых используются молочные продукты и яйца.

Конечно же, среди множества блюд праздничного меню есть разнообразные салаты. В целом на этот праздник подойдут любые салаты, однако будет значительно интереснее, если они будут по-рождественском оформлены в виде венка, свечи или целой библейской композиции с младенцем в яслях.

Салат "Рождественский венок"

Рис вареный - 1 ст.

Крабовые палочки - 200 г

Яблоко - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Сыр твердый-50 г

Укроп свежий - 1 пучок

Лук зеленый - 1 пучок

Майонез - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Первым делом нужно сварить рис.

Крабовые палочки нарезать средними кусочками, пару штук отложить для оформления свечей.

Нарезать кубиками помидоры и яблоки. Соединить их с крабовыми палочками. Добавить в салат вареный рис, перемешать.

Натереть сыр и добавить его в салат. Смешать все ингредиенты с майонезом.

В центр тарелки поставить маленькую банку или широкий стакан. Выложить салат по кругу формируя кольцо. Немного прижать ладонью к стенкам банки.

Измельчить зеленый лук и третью часть укропа. Посыпать кольцо сверху.

Оставшуюся часть укропа небольшими веточками выложить по кругу. Из отложенных крабовых палочек сделать свечи, разрезав палочку на 2 части, ножом сделав небольшой надрез с одной стороны. Из помидора вырезать "огонь" и вставить его в отверстие крабовой палочки. Верх салата украсить горошком и кусочками помидоров.

Салат "Рождественская ночь"

Картофель - 3 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Свекла - 1 шт.

Твердый сыр - 180 г

Репчатый лук - 0,3 шт.

Копченая куриная грудка - 180 г

Майонез - сколько понадобится

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Орехи или изюм для украшения - 6 шт.

Отварить картофель, яйца и свеклу.

На тарелку выложить в форме круга натертый на крупной терке картофель, посыпать солью и молотым перцем. Полить ее майонезом, посыпать мелко нарезанным луком.

Копченую куриную грудку нарезать на средние кубики и выложить на лук, полить майонезом. Далее идет слой из яиц, натертых на крупной терке, и майонеза.

Твердый сыр нарезать пластинками и вырезать из них звезды, луну и елку. Оставшуюся часть сыра и обрезки натереть на крупной терке – это следующий слой салата, полить его майонезом.

Далее выложить натертую на крупной терке свеклу, ладонями слегка прижать со всех сторон, чтобы салат зафиксировал форму полусферы.

Смазать тонким слоем майонеза всю поверхность салата, украсить тертым желтком, сырными "поделками". Также можно изюмом или орехами сделать шишки на сырной елке. Отправить салат в холодильник минимум на 2 часа, а затем можно подавать к столу.

Салат с копченой грудкой

Грудка куриная варено-копченая - 300 г

Картофель - 3-4 шт.

Морковь крупная - 1 шт.

Лук белый - 0,5 шт.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сыр твердый - 100 г

Майонез - 3-4 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по желанию

Картофель и морковь нужно помыть под проточной водой, яйца и овощи отварить до готовности. Остудить и очистить овощи и яйца.

Мелко нарезать лук, куриную грудинку нарезать мелкими кубиками.

Сыр натереть на крупной терке.

На блюдо поставить сервировочное кольцо. Выложить первым слоем салата натертый картофель. Смазать ее майонезом.

Следующий слой салата - нарезанная копченая грудинка.

Щедро посыпать куриную грудинку луком. Слегка смазать слой майонезом.

Далее выложить натертую морковь. Сверху - слой вареных яиц. Смазать его майонезом, поперчить.

Посыпать салат толстым слоем натертого твердого сыра. Снять сервировочное кольцо, накрыть пищевой пленкой и дать салату настояться минимум 15 минут.

Салат "Рождественская свеча"

Колбаса вареная - 200 г

Сыр "Фета" (брынза) - 160 г

Соленый огурец - 1 шт.

Отварные куриные яйца - 2 шт.

Твердый сыр - 20 г

Майонез - 2 ч. л.

Укроп - 1 пучок

Соль - 2 щепотки

Помидор - 0,5 шт.

Отварить куриные яйца в течение 15 минут и остудить.

Фету нарезать средними кубиками и выложить в подготовленные бокалы, пиалы или креманки.

Так же нарезать вареную колбасу и добавить поверх феты. Если салат будет выдерживаться в холодильнике, то обязательно отварить колбасу перед приготовлением в течение 20-25 минут и остудить.

Соленый огурец (или маринованные) нарезать кубиками. Всыпать их на колбасную нарезку в бокалы.

Очистить остывшие отварные куриные яйца от скорлупы. Тщательно промыть их в воде и измельчить на терке. Выложить поверх слоя огурцов.

Слегка присолить яйца и сформировать на них майонезную сеточку.

Промыть пучок зелени укропа и мелко нарезать. Выложить последний слой в бокалы.

Из сыра вырезать две пластинки, а из помидора – пламя свечей, украсить ими салат. Слегка остудить в холодильнике и подавать к столу.

Салат "Сказочная поляна"

Грудка утиная - 300 г

Кукуруза - 4 ст. л.

Яйцо - 3 шт.

Огурцы соленые (средние) - 2 шт.

Сыр - 100 г

Лук зеленый - 1 пучок

Майонез - 2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Уцхо-сунели - 1 ч. л.

Масло растительное - 1-2 ст. л. (для жарки)

Салат (лист) - 2 шт.

Положить отвариваться яйца. Утиную грудку промыть под прохладной водой, обсушить. Нарезать ее мелкими кусочками, добавить перец и уцхо-сунели, обжарить на раскаленном масле до румяной корочки в течение 4-5 минут. Добавить 0,5 стакана горячей воды и тушить под закрытой крышкой в течение 10 минут.

Читайте такжеРождество 2021: лучшие колядки на украинском и русском языкахВареные яйца остудить, очистить, нарезать кубиками. Зеленый лук измельчить, огурец нарезать кубиками, сыр натереть на мелкой терке.

В миске смешать половину тертого сыра, кукурузу, огурец и яйца, перемешать. На блюдо для подачи положить салатные листья, по краю – кусочки мяса. В центр выложить салат, сверху посыпать тертым сыром. Между мясом и сыром – измельченный зеленый лук.

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Автор: УНИАН