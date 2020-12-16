Русский винегрет - один из самых любимых салатов каждой семьи. Он готовится из вареных корнеплодов и соленостей. Неизменными ингредиентами салата являются картошка, свёкла и морковь. Мягкость вареных овощей подчеркивает соленый огурец или квашеная капуста. Салат заправляют смесью уксуса и растительного масла. Иногда в винегрет добавляют такие разнообразные ингредиенты как сельдь, фасоль или консервированный горошек.
Классический рецепт винегрета
На 1 кг салата (6 порций):
- Свекла - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Картошка - 2 шт.
- Соленые огурцы - 1 шт.
- Капуста квашеная - 100 г.
- Соль.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Уксус - 1 ст.л.
Овощи для варки должны быть примерно одинакового размера. Овощи промыть от грязи и отварить до готовности. Картофель и морковь варятся 25 минут, свекла - 50-60 минут. Отваренные овощи залить холодной водой и остудить, очистить от кожуры.
Картофель, морковь и огурец нарезать одинаковыми кубиками, сложить в миску. Лук мелко нарезать и залить горячей водой на несколько минут, чтобы убрать горечь. Слить воду и добавить к овощам. Капусту отжать от рассола и добавить к овощам. Свеклу нарезать кубиком. Если вы любите салат с окрашенными овощами - добавляйте свеклу сразу. Если не хотите, чтобы овощи окрасились в свекольный - смешайте её с одной ложкой растительного масла, оставьте на несколько минут и затем добавляйте в салат. Посолите салат, перемешайте овощи и заправьте смесью растительного масла и уксуса.
Винегрет с селедкой
На 3 кг салата:
- Морковь - 2 шт.
- Картошка - 4 шт.
- Селедка - 300 г.
- Зелёный лук - 60 г.
- Капуста квашеная - 300 г.
- Соленые огурцы - 5 шт.
- Зелёный горошек - 200 г.
- Свекла - 2 шт.
- Растительное масло - 4 ст.л.
- Уксус - 1 ст.л.
- Соль по вкусу.
- Перец черный молотый.
Картофель и морковь вместе отварить до готовности (25 минут). Свеклу варить 50 минут. Очистить овощи и порезать одинаковыми кубиками. Нарезать кубиками соленый огурец, зеленый лук измельчить. Готовую сельдь в банке нарезать средними кусками. Укроп мелко нарезать, с горошка слить воду.
Всыпать в глубокую миску морковь, картофель и зеленый горошек, перемешать. Добавить свеклу, зеленый лук и квашеную капусту. Добавить филе сельди и перемешать. Посолить и поперчить салат, заправить смесью масла и уксуса. Всыпать в салат измельченную зелень и снова перемешать.
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