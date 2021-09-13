Арбуз - хит летнего сезона, из которого можно сделать вкусный салат

Все мы привыкли, что арбуз - самостоятельный продукт, от которого невозможно оторваться. Каждое лето ягода красуется на нашем столе и способна заменить собой любое блюдо. Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред арбуза, а сегодня поделимся несложными рецептами салатов.

Салат с арбузом и фетой

мякоть арбуза - 300 гр;

огурцы - 2 шт;

сыр фета - 100 гр;

свежая мята - 1-2 веточки;

оливковое масло - 2 ст.л;

белый винный уксус - 1 ст.л;

соль - 0.5 ч.л;

молотый черный перец - щепотка.

Срезать кожуру с огурцов, нарезать тонкими колечками. Сыр фета нарезать кубиками или разломать. Мякоть арбуза также нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты в тарелке, добавив листья мяты.

Сделать заправку: смешать винный уксус и оливковое масло, добавить соль и молотый перец. Полить заправкой салат, подавать к столу охлажденным.

Салат с арбузом и рукколой

Ингредиенты указаны для 4-х порций салата

крупные креветки - 450 гр;

ломтики арбуза - 4 шт;

рубленный стебель сельдерея - 2 ст.л;

молодая руккола - 15 гр;

репчатый лук рубленый - 1 ст.л;

майонез - 3 ст.л;

лимон - 2 шт;

эстрагон рубленый - 2 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

С лимона снять цедру, оба фрукта разрезать пополам и выжать 3 ст.л сока. На каждую из четырех тарелок выложить по ломтику арбуза, шириной около 5 см. Репчатый лук поставить в микроволновку на 20 секунд, чтобы он размягчился.

Читайте такжеКак варить сочную кукурузу: секреты и советыЗатем смешать его с майонезом, рубленым сельдереем, 1 ч.л лимонной цедры и 1 ст.л лимонного сока. В заправку выложить креветки и эстрагон, посолить, поперчить.

Взять миску, выложить в нее рукколу, посыпать оставшейся лимонной цедрой, полить двумя столовыми ложками сока, посолить, поперчить, перемешать. Выложить рукколу на тарелки с арбузом, сверху добавить креветки. Подавать к столу сразу же.

Салат с арбузом и помидорами

По желанию можно взять помидоры разных цветов

мякоть арбуза - 250 гр;

помидоры - 2 шт;

брынза - 70 гр;

острый красный перец - 1\3 шт;

свежий базилик - 2-3 веточки;

оливковое масло - 2 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Мякоть нарезать кубиками, так же измельчить помидоры и брынзу. Острый перец нарезать мелко, семена в салат не добавлять. Соединить все ингредиенты вместе, добавить листья базилика, соль и перец. Полить блюдо оливковым маслом, отправить в холодильник на 20-30 минут, подавать к столу охлажденным.

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Автор: Кристина Кащавцева