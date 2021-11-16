Самые простые рецепты салатов с курицей или колбасой - сегодня в подборке от УНИАН.

Салат - незатейливое блюдо, которое можно приготовить из ограниченного количества ингредиентов. Это особенно удобно, если до зарплаты осталось две недели, а побаловать себя вкусненьким хочется.

УНИАН предлагает рецепты салатов на день рождения или просто для семейного ужина.

Салат с копченой колбасой и горошком

Колбаса сырокопченая - 200 г.

Сыр твердый - 200 г.

Картофель отварной - 3 шт.

Огурцы маринованные - 3-4 шт.

Горошек зеленый консервированный - 1 банка.

Лук фиолетовый небольшой - 1 шт.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Майонез - 2 ст.л. (по вкусу).

Картофель отварить, остудить. Затем его нарезать соломкой, то же самое проделать с колбасой и огурцами. Лук измельчить полукольцами, сыр натереть на твердой терке. Смешать все ингредиенты, добавить консервированный горошек, поперчить. Заправить майонезом и подать на стол.

Салат с копченой колбасой и кукурузой

Колбаса копченая - 150 г.

Морковь - 150 г.

Кукуруза консервированная - 100 г.

Сыр твердый - 50 г.

Майонез - 2 ст.л

Чеснок - 1-2 зубка.

Соль - по вкусу.

Перец черный молотый - по вкусу.

Зелень - по вкусу.

Морковь очистить, промыть и натереть на крупной терке, Колбасу нарезать соломкой и соединить с морковью. Сыр натереть, добавить к предыдущим ингредиентам. Открыть банку с кукурузой, слить жидкость, высыпать кукурузу в салатник. Туда же выдавить чеснок, добавить измельченную зелень и майонез. Посолить салат и тщательно перемешать.

Салат с копченой курицей и сухариками

Куриное филе - 300 г.

Фасоль (разноцветная) - 3 ст.л.

Помидор - 1 шт.

Сыр - 80 г.

Хлеб - 2 ломтика.

Чеснок - 1 зубчик.

Майонез лёгкий - 3 десертные ложки.

Масло рафинированное - несколько капель.

Травы прованские - щепоть.

Петрушка свежая - веточка.

Соль - щепоть.

Для такого салата фасоль нужно предварительно замочить на 2 часа и отварить до мягкости.

Читайте такжеКак приготовить домашние сосиски: с этим рецептом справится любойКуриное филе отварить, нарезать небольшими кусочками. Помидор вымыть, нарезать произвольно. Соединить эти ингредиенты в салатнике и добавить фасоль. Сыр натереть на терке, посыпать салат. Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать.

Хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть маслом и посыпать травами. Выложить на сухую сковороду и обжаривать в течение двух минут. Подавать салат к столу, добавляя сухарики порционно.

Салат из копченой курицы и корейской моркови

Куриная грудка отварная - 250 г.

Морковь по-корейски - 250 г.

Шампиньоны консервированные - 350 г.

Сыр - 150 г.

Яйца отварные - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус 9% - 50 мл.

Майонез - 350 г.

Лук очистить, нарезать полукольцами, полить уксусом и отставить в сторону, чтобы он настоялся. Куриную грудку нарезать соломкой, выложить в салатник слоем, сверху намазать майонезом. Далее выложить маринованный лук. Мелко нарезать грибы и выложить вторым слоем, снова покрыть майонезом.

На терке натереть яйца, добавить в салат, выложить корейскую морковку и смазать майонезом. В конце добавить тертый сыр. По желанию можно украсить салат зеленью.

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Автор: Кристина Кащавцева