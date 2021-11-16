Салат - незатейливое блюдо, которое можно приготовить из ограниченного количества ингредиентов. Это особенно удобно, если до зарплаты осталось две недели, а побаловать себя вкусненьким хочется.
УНИАН предлагает рецепты салатов на день рождения или просто для семейного ужина.
Салат с копченой колбасой и горошком
- Колбаса сырокопченая - 200 г.
- Сыр твердый - 200 г.
- Картофель отварной - 3 шт.
- Огурцы маринованные - 3-4 шт.
- Горошек зеленый консервированный - 1 банка.
- Лук фиолетовый небольшой - 1 шт.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Майонез - 2 ст.л. (по вкусу).
Картофель отварить, остудить. Затем его нарезать соломкой, то же самое проделать с колбасой и огурцами. Лук измельчить полукольцами, сыр натереть на твердой терке. Смешать все ингредиенты, добавить консервированный горошек, поперчить. Заправить майонезом и подать на стол.
Салат с копченой колбасой и кукурузой
- Колбаса копченая - 150 г.
- Морковь - 150 г.
- Кукуруза консервированная - 100 г.
- Сыр твердый - 50 г.
- Майонез - 2 ст.л
- Чеснок - 1-2 зубка.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Зелень - по вкусу.
Морковь очистить, промыть и натереть на крупной терке, Колбасу нарезать соломкой и соединить с морковью. Сыр натереть, добавить к предыдущим ингредиентам. Открыть банку с кукурузой, слить жидкость, высыпать кукурузу в салатник. Туда же выдавить чеснок, добавить измельченную зелень и майонез. Посолить салат и тщательно перемешать.
Салат с копченой курицей и сухариками
- Куриное филе - 300 г.
- Фасоль (разноцветная) - 3 ст.л.
- Помидор - 1 шт.
- Сыр - 80 г.
- Хлеб - 2 ломтика.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Майонез лёгкий - 3 десертные ложки.
- Масло рафинированное - несколько капель.
- Травы прованские - щепоть.
- Петрушка свежая - веточка.
- Соль - щепоть.
Для такого салата фасоль нужно предварительно замочить на 2 часа и отварить до мягкости.
Читайте такжеКак приготовить домашние сосиски: с этим рецептом справится любойКуриное филе отварить, нарезать небольшими кусочками. Помидор вымыть, нарезать произвольно. Соединить эти ингредиенты в салатнике и добавить фасоль. Сыр натереть на терке, посыпать салат. Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать.
Хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть маслом и посыпать травами. Выложить на сухую сковороду и обжаривать в течение двух минут. Подавать салат к столу, добавляя сухарики порционно.
Салат из копченой курицы и корейской моркови
- Куриная грудка отварная - 250 г.
- Морковь по-корейски - 250 г.
- Шампиньоны консервированные - 350 г.
- Сыр - 150 г.
- Яйца отварные - 4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Уксус 9% - 50 мл.
- Майонез - 350 г.
Лук очистить, нарезать полукольцами, полить уксусом и отставить в сторону, чтобы он настоялся. Куриную грудку нарезать соломкой, выложить в салатник слоем, сверху намазать майонезом. Далее выложить маринованный лук. Мелко нарезать грибы и выложить вторым слоем, снова покрыть майонезом.
На терке натереть яйца, добавить в салат, выложить корейскую морковку и смазать майонезом. В конце добавить тертый сыр. По желанию можно украсить салат зеленью.
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