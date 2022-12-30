Салаты на Новый год 2023 запоминаются даже больше, чем основные блюда и десерты. Часто на этот праздник готовят слоеные салаты, которые красиво смотрятся в разрезе. Ингредиенты в них гармонично сочетаются. УНИАН назвал самые вкусные слоеные салаты на Новый год в разной ценовой категории.
Слоеный салат с курицей, грибами и помидорами
Ингредиенты:
- куриное филе - 400 г;
- твердый сыр - 200 г;
- помидоры - 400 г;
- грибы - 350 г;
- лук - 80 г;
- яйца - 5 шт.;
- майонез - 3 ст.л.;
- подсолнечное масло для жарки - 2 ст.л.;
- соль, перец по вкусу.
Курицу сварить или запечь в духовке - как вам больше нравится. Нарезать курицу мелким кубиком. Помидоры нарезать кубиком покрупнее, а лук мелко нарезать. Обдать лук кипятком, чтобы убрать горечь. Грибы тонко нарезать и обжарить 5-7 минут на горячей сковороде с маслом. Яйца сварить вкрутую. Натереть на терке яйца и сыр.
Выложить салат слоями: курица, лук, майонез, жареные грибы, яйца, майонез, сыр, помидоры. По желанию украсить салат зеленью.
Слоеный салат с икрой на Новый год
Ингредиенты:
- крабовое мясо, креветки или крабовые палочки - 200 г;
- рис круглозерный - 50 г;
- красная икра - 50 г;
- яйца - 4 шт.;
- плавленый сырок - 2 шт.;
- майонез - 4 ст.л.;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Яйца и рис отварить до готовности. Сварить и нарезать креветки или крабовое мясо, а крабовые палочки просто натереть на терке. Также натереть плавленый сырок. Выложить салат слоями в такой очередности: вареный рис, майонез, яйца, майонез, сырок, крабы или креветки, икра. Украсить салат зеленью.
Слоеный салат "Новогодние часы"
Ингредиенты:
- куриное филе - 200 г;
- шампиньоны - 200 г;
- сыр - 100 г;
- картофель - 3 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- лук - 1 шт.;
- оливки для украшения;
- майонез - 4 ст. л.;
- подсолнечное масло - 2 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
Куриное филе и яйца сварить и остудить, нарезать мелким кубиком. Грибы мелко нарезать и обжарить на горячей сковороде с маслом до готовности (примерно 7 минут). Картошку и лук отварить до готовности и натереть на терке. Для пряного вкуса можно использовать вместо вареной морковки морковь по-корейски.
Выложить салат слоями: картошка, майонез, грибы, лук, морковь, майонез, курица, майонез, сыр, яйца. Сверху на салате выложить с помощью нарезанных оливок циферблат со стрелками.