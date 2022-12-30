Слоеные салаты на Новый год красиво смотрятся в разрезе.

Салаты на Новый год 2023 запоминаются даже больше, чем основные блюда и десерты. Часто на этот праздник готовят слоеные салаты, которые красиво смотрятся в разрезе. Ингредиенты в них гармонично сочетаются. УНИАН назвал самые вкусные слоеные салаты на Новый год в разной ценовой категории.

Слоеный салат с курицей, грибами и помидорами

Ингредиенты:

куриное филе - 400 г;

твердый сыр - 200 г;

помидоры - 400 г;

грибы - 350 г;

лук - 80 г;

яйца - 5 шт.;

майонез - 3 ст.л.;

подсолнечное масло для жарки - 2 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Курицу сварить или запечь в духовке - как вам больше нравится. Нарезать курицу мелким кубиком. Помидоры нарезать кубиком покрупнее, а лук мелко нарезать. Обдать лук кипятком, чтобы убрать горечь. Грибы тонко нарезать и обжарить 5-7 минут на горячей сковороде с маслом. Яйца сварить вкрутую. Натереть на терке яйца и сыр.

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Выложить салат слоями: курица, лук, майонез, жареные грибы, яйца, майонез, сыр, помидоры. По желанию украсить салат зеленью.

Слоеный салат с икрой на Новый год

Ингредиенты:

крабовое мясо, креветки или крабовые палочки - 200 г;

рис круглозерный - 50 г;

красная икра - 50 г;

яйца - 4 шт.;

плавленый сырок - 2 шт.;

майонез - 4 ст.л.;

соль, перец, зелень по вкусу.

Яйца и рис отварить до готовности. Сварить и нарезать креветки или крабовое мясо, а крабовые палочки просто натереть на терке. Также натереть плавленый сырок. Выложить салат слоями в такой очередности: вареный рис, майонез, яйца, майонез, сырок, крабы или креветки, икра. Украсить салат зеленью.

Слоеный салат "Новогодние часы"

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г;

шампиньоны - 200 г;

сыр - 100 г;

картофель - 3 шт.;

яйца - 3 шт.;

морковь - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

оливки для украшения;

майонез - 4 ст. л.;

подсолнечное масло - 2 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Куриное филе и яйца сварить и остудить, нарезать мелким кубиком. Грибы мелко нарезать и обжарить на горячей сковороде с маслом до готовности (примерно 7 минут). Картошку и лук отварить до готовности и натереть на терке. Для пряного вкуса можно использовать вместо вареной морковки морковь по-корейски.

Выложить салат слоями: картошка, майонез, грибы, лук, морковь, майонез, курица, майонез, сыр, яйца. Сверху на салате выложить с помощью нарезанных оливок циферблат со стрелками.

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