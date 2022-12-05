Салат с печенью на праздник понравится всем любителям субпродуктов.

Печень - очень полезный и питательный продукт, который мы привыкли использовать в горячих блюдах. Однако не все знают, что печень является отличным ингредиентом для праздничных салатов и вкусно сочетается со многими продуктами. УНИАН перечислил три вкусных рецепта салатов с печенью на разный вкус и кошелек.

Ранее мы рассказывали, как очистить печень от пленок, чтобы не испортить салат горьким привкусом.

Салат "Сытный" с печенью, грибами, сыром и солеными огурцами

Печень - 150 г.

Огурцы соленые - 1 крупный или 2 мелких.

Консервированные шампиньоны - 150 г.

Сыр твердый - 100 г.

Майонез - 3 ст.л.

Горчица неострая - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Печень отварить до готовности. Нарезать соломкой печень, огурцы и грибы. Сыр натереть на крупной тёрке. Все ингредиенты сложить в миску, посолить и поперчить, заправить майонезом с горчицей.

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Салат "Деликатесный" с печенью, яичными блинами и овощной зажаркой

Печень - 400 г.

Огурцы соленые - 2 шт.

Яйца - 3 шт.

Мука - 1 ст.л.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Подсолнечное масло - 6 ст.л.

Грецкие орехи - 40 г.

Майонез - 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Печень нарезать соломкой, огурцы и лук - полукольцами. Морковь натереть на крупной терке, а чеснок раздавить. В сковороде разогреть 2 ложки масла. Обжарить печень на среднем огне 7-8 минут. Затем на сковороде с 2 ложками масла также обжарить морковь и лук до готовности (7-10 минут).

Яйца взбить с мукой и щепоткой соли. Пожарить на сковороде тонкие яичные блинчики по 2 минуты с каждой стороны. Переворачивать блинчики стоит аккуратно, чтобы не порвать. Свернуть яичные блинчики в рулеты и нарезать тонкими полосками. Грецкие орехи подрумянить на сухой сковороде.

Собираем салат. Сложить в миску жареную печень, огурцы, жареный лук с морковью, яичные блинчики, чеснок и орехи. Поперчить и посолить, заправить салат майонезом.

Салат "Изысканный" с печенью, яблоком и изюмом

Куриная печень - 400 г.

Лук - 1 шт.

Сладкое яблоко - 1 шт.

Микс салатов - 1 упаковка.

Грецкие или лесные орехи - 50 г.

Изюм - 3 ст.л.

Оливковое масло - 4 ст.л.

Бальзамический или яблочный уксус - 2 ст. л.

Салатную смесь промыть и обсушить. Печень очистить от пленок и нарезать средним кубиком. На хорошо разогретой сковороде с 2 ложками масла обжарить печень по 3 минуты с каждой стороны. Посолить и поперчить печень.

Лук нарезать полукольцами, а яблоко - тонкими ломтиками. На ту же сковороду на масле после печени выложить лук и яблоки. Обжаривать вместе 5 минут.

На листья салата выложить жареную печень и лук с яблоками. Посыпать салат изюмом и орехами. Полить 2 ложками оливкового масла и заправить уксусом. Посолить и поперчить по вкусу.

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