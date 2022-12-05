Печень - очень полезный и питательный продукт, который мы привыкли использовать в горячих блюдах. Однако не все знают, что печень является отличным ингредиентом для праздничных салатов и вкусно сочетается со многими продуктами. УНИАН перечислил три вкусных рецепта салатов с печенью на разный вкус и кошелек.
Ранее мы рассказывали, как очистить печень от пленок, чтобы не испортить салат горьким привкусом.
Салат "Сытный" с печенью, грибами, сыром и солеными огурцами
- Печень - 150 г.
- Огурцы соленые - 1 крупный или 2 мелких.
- Консервированные шампиньоны - 150 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Майонез - 3 ст.л.
- Горчица неострая - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Печень отварить до готовности. Нарезать соломкой печень, огурцы и грибы. Сыр натереть на крупной тёрке. Все ингредиенты сложить в миску, посолить и поперчить, заправить майонезом с горчицей.
Салат "Деликатесный" с печенью, яичными блинами и овощной зажаркой
- Печень - 400 г.
- Огурцы соленые - 2 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 1 ст.л.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Подсолнечное масло - 6 ст.л.
- Грецкие орехи - 40 г.
- Майонез - 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Печень нарезать соломкой, огурцы и лук - полукольцами. Морковь натереть на крупной терке, а чеснок раздавить. В сковороде разогреть 2 ложки масла. Обжарить печень на среднем огне 7-8 минут. Затем на сковороде с 2 ложками масла также обжарить морковь и лук до готовности (7-10 минут).
Яйца взбить с мукой и щепоткой соли. Пожарить на сковороде тонкие яичные блинчики по 2 минуты с каждой стороны. Переворачивать блинчики стоит аккуратно, чтобы не порвать. Свернуть яичные блинчики в рулеты и нарезать тонкими полосками. Грецкие орехи подрумянить на сухой сковороде.
Собираем салат. Сложить в миску жареную печень, огурцы, жареный лук с морковью, яичные блинчики, чеснок и орехи. Поперчить и посолить, заправить салат майонезом.
Салат "Изысканный" с печенью, яблоком и изюмом
- Куриная печень - 400 г.
- Лук - 1 шт.
- Сладкое яблоко - 1 шт.
- Микс салатов - 1 упаковка.
- Грецкие или лесные орехи - 50 г.
- Изюм - 3 ст.л.
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Бальзамический или яблочный уксус - 2 ст. л.
Салатную смесь промыть и обсушить. Печень очистить от пленок и нарезать средним кубиком. На хорошо разогретой сковороде с 2 ложками масла обжарить печень по 3 минуты с каждой стороны. Посолить и поперчить печень.
Лук нарезать полукольцами, а яблоко - тонкими ломтиками. На ту же сковороду на масле после печени выложить лук и яблоки. Обжаривать вместе 5 минут.
На листья салата выложить жареную печень и лук с яблоками. Посыпать салат изюмом и орехами. Полить 2 ложками оливкового масла и заправить уксусом. Посолить и поперчить по вкусу.