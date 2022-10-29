Нужно ли снимать пленку с печени и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

В печени содержится огромное количество полезных веществ, макро- и микроэлементов. Основной упор диетологи делают на железо и витамин А - эти компоненты улучшают свертываемость крови, влияют на профилактику мочекаменной болезни и снабжают организм необходимыми витаминами.

УНИАН расскажет, как избавиться от неприятного запаха печени и снять пленку, чтобы блюдо получилось вкусным.

Как очистить говяжью печень от желчных протоков и пленки

Опытные кулинары говорят, что проще всего снимается пленка с замороженного куска. Если вы купили именно такой продукт, а теперь пытаетесь понять, как снять пленку с замороженной печени, то просто положите печенку в кипяток. Через какое-то время пленка станет мягкой, а сама печень - нет, тогда вы сможете поддеть пленку ножом и, потянув на себя, снять ее.

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В случае, если вы приобрели в магазине кусок охлажденной печени, технология избавления от пленки будет несколько другой. У вас есть три варианта:

ошпарить печень кипятком, сделать надрез, вложить большой палец под пленку и, помогая себе пальцами, стянуть ее с печенки;

обмакнуть пальцы в соль, ею же посыпать печень, сделать надрез на пленке и, поддевая ее руками, снимать с куска;

положить печень в ледяную воду, через две минуты ошпарить кипятком, сделать надрез и потянуть пленку с печени.

Кстати, метод с солью полезен и для профилактики - если говяжья печень слегка горчит, то природный консервант поможет исправить это досадное недоразумение.

Нужно ли снимать пленку со свиной печени - советы

Свиная печень имеет тонкую пленку, поэтому снять ее будет гораздо сложнее, чем в случае с говядиной. Тем не менее, удалять ее нужно обязательно, иначе ваше блюдо будет испорчено. Дело в том, что именно из-за пленки свинина во время приготовления станет жесткой, тем более, если вы не уберете не только пленку, но и желчные протоки, они дадут горечь. Обрабатывать печенку лучше следующим образом - разрезать ее на мелкие кусочки, обходя прожилки, а затем с маленьких кусочков вырезать протоки и снять пленку.

Как снять пленку с печени куриной - лайфхак

Очень немногие хозяйки снимают пленку с куриной печени - она тонкая и мягкая, вкус почти не портит, поэтому лишний раз тратить время не хочется. На самом деле, в этом есть здравый смысл - из куриных субпродуктов нужно убрать желчные протоки и крупные сосуды, а пленку можно не снимать.

Полезный лайфхак: если куриную печень перед готовкой замочить в молоке на 1-2 часа, то в результате у вас получится нежнейшее блюдо, которое будет таять во рту.

В чем лучше вымачивать печень, чтобы убрать запах

Иногда после того, как вы купили печень и принесли ее домой, можете обнаружить неприятный запах. Появиться он может по нескольким причинам:

сам по себе продукт очень старый;

продавец не соблюдал правила хранения печени;

животное умерло от болезни.

Качественная печень ничем не пахнет, а неприятный запах говорит о том, что продукт опасен для человека. Избавиться от запаха можно несколькими способами:

замочить в холодной воде или молоке и менять жидкость несколько раз;

оставить печень в растворе уксуса, соли и сахара на ночь;

вымачивать печень 15 минут в растворе марганца, а затем 30 минут в молоке.

Также можно немного подержать печень в соленой воде, а затем ошпарить кипятком. Какой бы вариант вы ни выбрали - по окончании подготовительных процедур печень необходимо будет тщательно вымыть под проточной водой.

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