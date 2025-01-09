Аппетитный салат с куриными сердечками завоюет всех гостей.

Сытный салат с куриными сердечками может быть одновременно закуской и вторым блюдом. Все ингредиенты в нём идеально дополняют друг друга. Гарантируем, что гости будут в восторге. В этом рецепте сердечки так удачно замаскированы, что блюдо понравится даже тем, кто их не любит.

Чтобы сделать вкуснейший салат с куриными сердечками, перед готовкой замочите главный ингредиент в молоке на 40-60 минут, чтобы размягчить мясо. Обязательно обрежьте пленку и жир, удалите кровяные сгустки.

Салат с куриными сердечками корейской морковью и огурцами

Ингредиенты:

Видео дня

куриные сердечки - 500 г;

морковь по-корейски - 200 г;

огурцы - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

болгарский перец - 1 шт.;

сметана 20% - 100 г;

уксус - 0,5 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Огурцы можно брать как свежие, так и соленые, а сметану по желанию заменить майонезом или дополнить горчицей в зернах. С сердечек удалите жир и пленку, выложите в холодную подсоленную воду и варите 30 минут после готовности. Откиньте на дуршлаг и остудите.

Лук нарежьте полукольцами. Выложите в глубокую миску, залейте уксусом, добавьте сахар и соль. Оставьте на 15 минут мариноваться. Огурцы и перец нарежьте кубиком, сердечки - полосками. Смешайте в глубокой миске мясо с огурцами, перцем, маринованным луком и корейской морковкой. Посолите салат по вкусу и заправьте сметаной.

Салат с куриными сердечками и кукурузой

Ингредиенты:

сердечки - 500 г;

яйца - 3 шт.;

твердый сыр - 100 г;

кукуруза консервированная - 150 г;

лук - 75 г;

зелень - пучок;

майонез - 4 стол. л.;

уксус - 2 стол. л.

Куриные сердечки почистите и варите 30 минут в соленой воде, остудите. Также сварите и остудите яйца. Приготовьте маринад для лука - 100 мл воды смешайте с уксусом и щепоткой сахара. Нарежьте луковицу полукольцами и маринуйте 15-30 минут.

Яйца нарежьте крупным кубиком, сердцам - полосками, сыр натрите на терке. Из кукурузы слейте жидкость. Перемешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Перед подачей украсьте салат с куриными сердечками рубленой зеленью.

Салат с куриными сердечками, яйцами и горошком

Ингредиенты:

куриные сердечки - 500 г;

яйца - 2 шт.;

консервированный горошек - 160 г;

шампиньоны - 100 г;

лук - 1 шт.;

маринованные огурцы - 150 г;

майонез - 100 г;

масло - 2 стол. л.;

петрушка - 10 г;

соль, перец по вкусу.

Сердечки и яйца сварите до готовности и остудите. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом до 2-3 минуты. Добавьте к луку нарезанные кубиком грибы и жарьте все вместе 5-6 минут. Посолите и поперчите.

Соленые огурцы и яйца нарежьте кубиком, сердечки - четвертинками. Смешайте с горошком, жареными грибами с луком и рубленой петрушкой. Заправьте майонезом. Перед подачей оставьте салат с сердечками настояться в холодильнике минимум 30 минут.

Ранее мы писали, как приготовить нежнейшие куриные сердечки в сметане с секретным ингредиентом.

Вас также могут заинтересовать новости: