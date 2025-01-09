Сытный салат с куриными сердечками может быть одновременно закуской и вторым блюдом. Все ингредиенты в нём идеально дополняют друг друга. Гарантируем, что гости будут в восторге. В этом рецепте сердечки так удачно замаскированы, что блюдо понравится даже тем, кто их не любит.
Чтобы сделать вкуснейший салат с куриными сердечками, перед готовкой замочите главный ингредиент в молоке на 40-60 минут, чтобы размягчить мясо. Обязательно обрежьте пленку и жир, удалите кровяные сгустки.
Салат с куриными сердечками корейской морковью и огурцами
Ингредиенты:
- куриные сердечки - 500 г;
- морковь по-корейски - 200 г;
- огурцы - 2 шт.;
- лук - 1 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- сметана 20% - 100 г;
- уксус - 0,5 стол. л.;
- соль, перец по вкусу.
Огурцы можно брать как свежие, так и соленые, а сметану по желанию заменить майонезом или дополнить горчицей в зернах. С сердечек удалите жир и пленку, выложите в холодную подсоленную воду и варите 30 минут после готовности. Откиньте на дуршлаг и остудите.
Лук нарежьте полукольцами. Выложите в глубокую миску, залейте уксусом, добавьте сахар и соль. Оставьте на 15 минут мариноваться. Огурцы и перец нарежьте кубиком, сердечки - полосками. Смешайте в глубокой миске мясо с огурцами, перцем, маринованным луком и корейской морковкой. Посолите салат по вкусу и заправьте сметаной.
Салат с куриными сердечками и кукурузой
Ингредиенты:
- сердечки - 500 г;
- яйца - 3 шт.;
- твердый сыр - 100 г;
- кукуруза консервированная - 150 г;
- лук - 75 г;
- зелень - пучок;
- майонез - 4 стол. л.;
- уксус - 2 стол. л.
Куриные сердечки почистите и варите 30 минут в соленой воде, остудите. Также сварите и остудите яйца. Приготовьте маринад для лука - 100 мл воды смешайте с уксусом и щепоткой сахара. Нарежьте луковицу полукольцами и маринуйте 15-30 минут.
Яйца нарежьте крупным кубиком, сердцам - полосками, сыр натрите на терке. Из кукурузы слейте жидкость. Перемешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Перед подачей украсьте салат с куриными сердечками рубленой зеленью.
Салат с куриными сердечками, яйцами и горошком
Ингредиенты:
- куриные сердечки - 500 г;
- яйца - 2 шт.;
- консервированный горошек - 160 г;
- шампиньоны - 100 г;
- лук - 1 шт.;
- маринованные огурцы - 150 г;
- майонез - 100 г;
- масло - 2 стол. л.;
- петрушка - 10 г;
- соль, перец по вкусу.
Сердечки и яйца сварите до готовности и остудите. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом до 2-3 минуты. Добавьте к луку нарезанные кубиком грибы и жарьте все вместе 5-6 минут. Посолите и поперчите.
Соленые огурцы и яйца нарежьте кубиком, сердечки - четвертинками. Смешайте с горошком, жареными грибами с луком и рубленой петрушкой. Заправьте майонезом. Перед подачей оставьте салат с сердечками настояться в холодильнике минимум 30 минут.
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