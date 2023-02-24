Куриные сердечки - это вкуснейший субпродукт, который при правильном приготовлении станет главным украшением стола.

Куриные сердечки прелестны тем, что готовятся достаточно быстро, не требуют особых кулинарных знаний и навыков, а самое главное - это достаточно бюджетный продукт.

Перед тем, как начинать готовить, важно выяснить, сколько варить куриные сердечки. Повара советуют готовить сердечки не менее 30 минут. Независимо от того, будете вы их варить, жарить или тушить, среднее время приготовления - 35-40 минут в зависимости от количества субпродукта.

Но знать только время приготовления недостаточно. Мы расскажем вам, как сделать из обычных куриных сердечек потрясающий деликатес и удивить гостей.

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Раньше мы уже писали о том, как приготовить куриные сердечки в сметане.

Сердечки в нежнейшем сметанном соусе с секретом

Куриные сердечки в сметане - это классика, проверенная годами. Для этого рецепта вам понадобятся:

куриные сердечки - 1кг;

сметана - 500 мл;

репчатый лук - 300 гр;

морковь - 300 гр;

растительное масло - 100 мл;

соль - по вкусу;

лавровый лист - 2 шт;

перец молотый - по вкусу;

перец горошком - 5-6 шт;

свежая зелень - 50 гр;

твердый сыр - 200 гр;

чеснок - 3-4 зубчика.

Сердечки моем. Если субпродукт крупный - разрезаем пополам, если мелкий - оставляем в том виде, в котором они есть. Обжариваем сердечки на растительном масле до золотистой корочки. Как только продукт подрумянится, добавляем на сковороду мелко нарезанный репчатый лук, натертую на терке морковь, соль, перец и лавровый лист.

Жарим блюдо на среднем огне 7-10 минут под закрытой крышкой. Через 10 минут, когда лук и морковь станут мягкими, отправляем в сковороду сметану и воду в соотношении 1:1, т.е. на 500 мл сметаны нужно взять 500 мл. воды. Уменьшаем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и тушим блюдо 20-25 минут. В случае необходимости добавляем соль.

А теперь пришло время секретного ингредиента - за несколько минут до готовности добавляем в сковороду натертый на терке твердый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Закрываем сковороду крышкой, выключаем плиту и даем блюду настояться 10-15 минут. Перед подачей добавляем свежую зелень.

Быстрые куриные сердечки в соевом соусе

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные сердечки - 1кг;

репчатый лук - 300 гр;

растительное масло - 100 мл;

соль - по вкусу;

лавровый лист - 2 шт;

перец молотый - по вкусу;

перец горошком - 5-6 шт;

соевый соус - 200 мл;

мед - 70 мл;

чеснок - 3-4 зубчика.

Сердечки моем и удаляем все лишнее. Обжариваем субпродукт на растительном масле до золотистой корочки. Как только сердечки подрумянятся, добавляем на сковороду мелко нарезанный репчатый лук, перец и лавровый лист. Ни в коем случае не солите блюдо. Дело в том, что соевый соус, в котором будут тушиться сердечки, достаточно соленый, и если вы посолите субпродукт - блюдо получится невкусным.

Жарим сердечки на среднем огне 7-10 минут под закрытой крышкой. Через 10 минут, когда лук станет мягким, отправляем в сковороду соевый соус и мед. Все тщательно перемешиваем до полного растворения меда. Уменьшаем огонь до минимума и тушим сердечки под закрытой крышкой 20-25 минут. Если соус уварился - добавьте 100-150 мл воды, чтобы блюдо не подгорело. За 10 минут до готовности добавляем мелко нарезанный чеснок.

Тушеные куриные сердечки с сюрпризом - лайфхак от шеф-повара

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные сердечки - 1кг;

репчатый лук - 200 гр;

растительное масло - 100 мл;

соль - по вкусу;

лавровый лист - 2 шт;

перец молотый - по вкусу;

перец горошком - 5-6 шт;

замороженные овощи - 500 гр;

томатная паста - 100 гр;

чеснок - 3-4 зубчика.

Сердечки моем, удаляем жир и жилы. Обжариваем субпродукт на растительном масле до корочки. Как только он подрумянится, добавляем на сковороду мелко нарезанный репчатый лук, перец и лавровый лист. Слегка солим блюдо.

Жарим сердечки на среднем огне 7-10 минут под закрытой крышкой. Через 10 минут, когда лук станет мягким, отправляем в сковороду пакет замороженных овощей.

При желании, овощной микс можно не покупать, а сделать самостоятельно на ваш вкус. Лучше использовать лук, морковь, кукурузу, горошек, фасоль, соединив овощи в той пропорции, которая вам больше нравится. Учтите, что если вы будете брать овощи в сыром, а не консервированном виде, время их приготовления существенно увеличится.

Если же вы хотите добавлять замороженные или консервированные овощи, то готовить их нужно не более 10-15 минут.

Все тщательно перемешиваем, добавляем томатную пасту, уменьшаем огонь до минимума и тушим сердечки под закрытой крышкой 20-25 минут. За 10 минут до готовности добавляем мелко нарезанный чеснок.

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