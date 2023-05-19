Если при упоминании селедки вам ничего не приходит на ум кроме "шубы",но готовить ее надоело, тогда мы расскажем, какие еще есть салаты с этой рыбкой.

Салат - практически повседневное блюдо на каждом столе. Если вы хотите немного разнообразить меню, то УНИАН расскажет, как приготовить салат из селедки на скорую руку.

Ранее УНИАН писал, как замариновать лук для селедки и шашлыка.

Французский салат с селедкой - рецепт

Этот недорогой салат с селедкой готовится довольно просто. Для него понадобятся:

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полкило картофеля;

200 г копченой селедки;

50 г лука;

1 ст. л. дижонской горчицы и лимонного сока;

2 ст. л. оливкового масла;

немного кинзы.

Картошку сварить в мундире, а после того, как она остынет, разрезать пополам или на четвертинки. Селедку почистить, удалить кости и порезать небольшими кусочками. Меленько накрошить лук и кинзу. Перемешать картофель, сельдь и кинзу. В емкости смешать горчицу, лимонный сок, лук и оливковое масло, полить салат.

Салат с селедкой и свеклой - рецепт от шеф-повара

Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом этого блюда. Для него он советует взять:

запеченную свеклу;

2 филе сельди;

яблоко;

100 г корнишонов;

6 веток петрушки;

3 ст. л. густого йогурта;

1 ст. л. майонеза.

Большую свеклу завернуть фольгой и запекать в духовке на 180 градусах полтора часа. После того как овощ остынет, накрошить его крупными кубиками. У яблока вырезать серцевну и порезать кусочками, это же сделать и с филе селедки. Корнишоны резать надвое. Взять емкость и сложить в нее продукты.

Для заправки салата порубить петрушку и в глубокой миске перемешать с йогуртом и майонезом. Перемешать до однородности и полить салат.

Салат с селедкой и горошком и огурцом - пошаговый рецепт

Этот салат с селедкой и огурцом готовится буквально 15 минут. Для него нужны:

180 г филе селедки;

по 200 г картофеля, огурцов и колбасного сыра;

150 г горошка;

6 шт. зеленого лука;

3 ст. л. майонеза.

Сварить картошку и натереть на крупной терке. Также сделать и с сыром. Филе нарезать небольшими кусочками. Лук с огурцом порезать кубиками, а с горошка слить воду.

Салат выложить слоями: селедка, картофель, огурцы, зеленый лук, сыр, горошек. Слои, кроме первого и последнего, смазать майонезом.

Салат с селедкой и картошкой - простой рецепт

Этот рецепт отлично подойдет, если вдруг нагрянули гости. Проще этого салата уж точно не бывает, а ингредиенты найдуться практически у любой хозяйки:

100 г селедки;

5 картофелин;

3 пера зеленого лука;

растительное масло;

5 г уксуса;

перец и соль.

Картофель сварить в мундире, дать остыть и разрезать на кубики. Почистить сельдь и тоже порезать кубиками. Накрошить лук. Ингредиенты перемешать в глубокой емкости, полить маслом, уксусом, подсолить и поперчить.

Литовский салат с селедкой - хозяйкам на заметку

Это блюдо подойдет как для тех, кто на диете, так и во время поста. А еще этот салат просто вкусный и им легко побаловать домашних. Нужно взять:

1 слабосоленую сельдь;

3 средних морковки и сколько же луковиц;

полкило шампиньонов;

растительное масло;

укроп.

Селедку очистить от кожи и костей и разрезать полосками. Морковь почистить и натереть, а лук нарезать тоненько полукольцами. Грибы порезать на тонкие пластинки. Затем на сковородке поджарить лук, морковь и шампиньоны. Дать овощам остыть и затем убрать на полчаса в холодильник. После этого выложить их в салатник, сверху добавить селедку и украсить мелконарубленным укропом.

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