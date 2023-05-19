Салат - практически повседневное блюдо на каждом столе. Если вы хотите немного разнообразить меню, то УНИАН расскажет, как приготовить салат из селедки на скорую руку.
- Французский салат с селедкой - рецепт
- Салат с селедкой и свеклой - рецепт от шеф-повара
- Салат с селедкой и горошком и огурцом - пошаговый рецепт
- Салат с селедкой и картошкой - простой рецепт
- Литовский салат с селедкой - хозяйкам на заметку
Ранее УНИАН писал, как замариновать лук для селедки и шашлыка.
Французский салат с селедкой - рецепт
Этот недорогой салат с селедкой готовится довольно просто. Для него понадобятся:
- полкило картофеля;
- 200 г копченой селедки;
- 50 г лука;
- 1 ст. л. дижонской горчицы и лимонного сока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- немного кинзы.
Картошку сварить в мундире, а после того, как она остынет, разрезать пополам или на четвертинки. Селедку почистить, удалить кости и порезать небольшими кусочками. Меленько накрошить лук и кинзу. Перемешать картофель, сельдь и кинзу. В емкости смешать горчицу, лимонный сок, лук и оливковое масло, полить салат.
Салат с селедкой и свеклой - рецепт от шеф-повара
Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом этого блюда. Для него он советует взять:
- запеченную свеклу;
- 2 филе сельди;
- яблоко;
- 100 г корнишонов;
- 6 веток петрушки;
- 3 ст. л. густого йогурта;
- 1 ст. л. майонеза.
Большую свеклу завернуть фольгой и запекать в духовке на 180 градусах полтора часа. После того как овощ остынет, накрошить его крупными кубиками. У яблока вырезать серцевну и порезать кусочками, это же сделать и с филе селедки. Корнишоны резать надвое. Взять емкость и сложить в нее продукты.
Для заправки салата порубить петрушку и в глубокой миске перемешать с йогуртом и майонезом. Перемешать до однородности и полить салат.
Салат с селедкой и горошком и огурцом - пошаговый рецепт
Этот салат с селедкой и огурцом готовится буквально 15 минут. Для него нужны:
- 180 г филе селедки;
- по 200 г картофеля, огурцов и колбасного сыра;
- 150 г горошка;
- 6 шт. зеленого лука;
- 3 ст. л. майонеза.
Сварить картошку и натереть на крупной терке. Также сделать и с сыром. Филе нарезать небольшими кусочками. Лук с огурцом порезать кубиками, а с горошка слить воду.
Салат выложить слоями: селедка, картофель, огурцы, зеленый лук, сыр, горошек. Слои, кроме первого и последнего, смазать майонезом.
Салат с селедкой и картошкой - простой рецепт
Этот рецепт отлично подойдет, если вдруг нагрянули гости. Проще этого салата уж точно не бывает, а ингредиенты найдуться практически у любой хозяйки:
- 100 г селедки;
- 5 картофелин;
- 3 пера зеленого лука;
- растительное масло;
- 5 г уксуса;
- перец и соль.
Картофель сварить в мундире, дать остыть и разрезать на кубики. Почистить сельдь и тоже порезать кубиками. Накрошить лук. Ингредиенты перемешать в глубокой емкости, полить маслом, уксусом, подсолить и поперчить.
Литовский салат с селедкой - хозяйкам на заметку
Это блюдо подойдет как для тех, кто на диете, так и во время поста. А еще этот салат просто вкусный и им легко побаловать домашних. Нужно взять:
- 1 слабосоленую сельдь;
- 3 средних морковки и сколько же луковиц;
- полкило шампиньонов;
- растительное масло;
- укроп.
Селедку очистить от кожи и костей и разрезать полосками. Морковь почистить и натереть, а лук нарезать тоненько полукольцами. Грибы порезать на тонкие пластинки. Затем на сковородке поджарить лук, морковь и шампиньоны. Дать овощам остыть и затем убрать на полчаса в холодильник. После этого выложить их в салатник, сверху добавить селедку и украсить мелконарубленным укропом.