Читайте на УНИАН, как приготовить томатный сок на зиму легко и просто.

Широко известно, что магазинные соки не могут похвастаться идеальным составом. Однако в последние годы к этому прибавилась высокая стоимость этого товара, а потому стало вновь выгоднее готовить некоторые его виды дома. Рассмотрим, как приготовить томатный сок на зиму своими руками.

Сок томатный на зиму - рецепт с соковыжималкой

Проще всего готовится томатный сок на зиму через соковыжималку - это быстро и легко.

Для начала подготовьте свежие спелые помидоры. Вымойте их тщательно под холодной водой. Нарежьте овощи на кусочки для удобства и пропустите их через соковыжималку.

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После того, как все помидоры обработаны, полученный сок прокипятите в течение 20 минут, посолите и поперчите по вкусу, а затем закатайте в стерилизованные банки.

Томатный сок на зиму - рецепт без соковыжималки

Не у всех есть возможность приобрести дорогостоящую технику, однако это не означает, что нужно отказаться от приготовления. Томатный сок на зиму через мясорубку или перебитый блендером получится ничуть не хуже.

Если не знаете, как закрыть томатный сок на зиму, то вот пошаговый рецепт. Для приготовления возьмите:

помидоры - 5 кг;

соль - 2 ст.л.;

сахар - 1 ч.л.;

черный перец - щепотка.

Промойте, переберите и очистите спелые овощи. Разрежьте их на части. Для измельчения можно использовать блендер или мясорубку.

Затем будущий сок нужно очистить от всего лишнего - процедите его через мелкое сито или марлю. Это необходимо, чтоб убрать семечки и кожуру.

Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, добавьте специи. Сколько варить томатный сок на зиму - около часа на медленном огне.

Перелейте горячий сок в стерилизованные банки, закатайте их и поставьте в горячую воду на 20 минут для дополнительной стерилизации.

Оставьте банки до полного остывания, затем перенесите их в прохладное место для хранения.

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