Овощное рагу в банках всегда получается очень вкусным - вы не пожалеете, что его закрыли.

Овощное рагу на зиму, как правило, не "доживает" до весны. Эта консервация в любой семье съедается в первую очередь, ведь отлично подходит к мясу, картошке, рису или просто к хлебу. Закрыть все любимые овощи в одной банке - это очень удобно. Состав рагу можно подбирать по своему вкусу. Главное - нарезать продукты примерно одинаковыми кусочками, чтобы они одновременно приготовились.

Овощное рагу на зиму в банках

Ингредиенты:

кабачки - 1 кг;

баклажаны - 1 кг;

морковь - 1 кг;

лук - 1 кг;

сладкий перец - 1 кг;

помидоры - 500 г;

сахар - 200 г;

соль - 50 г;

подсолнечное масло - 500 г;

уксус - 100 мл.

Состав и количество овощей можно менять по вашему вкусу. Если готовите рагу из кабачков на зиму, то выбирайте молодые плоды.

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Баклажаны промойте и нарежьте небольшим кубиком. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте водой. Лук нарежьте полосками, морковь и перец - соломкой, кабачки - кубиком, помидоры - небольшими дольками.

В кастрюлю с толстым дном влейте подсолнечное масло и разогрейте. Всыпьте все овощи. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте. Убавьте огонь до минимального и тушите смесь 30 минут под крышкой. Если из овощей выделилось мало сока, то влейте кружку воды. Также добавьте уксус. Снова накройте крышкой и тушите еще 10 минут.

Банки тщательно промойте с содой. Налейте на дно немного воды и поставьте на 5 минут во включенную духовку или микроволновку. Металлические крышки прокипятите.

Рагу попробуйте на вкус. Если нужно, добавьте по вкусу специи, зелень, соль. Разложите кипящую смесь по банкам и закатайте крышки.

После этого рагу из баклажанов на зиму готово. Дополнительно стерилизовать банки с блюдом не стоит. Накройте горячую консервацию толстым пледом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте в темное прохладное место.

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