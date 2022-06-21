Как сделать маринованные кабачки по-корейски и другие виды консервации этого овоща - узнайте в материале УНИАН.

Кабачок - сезонный овощ, который начинают высаживать весной, а консервировать - в июне. УНИАН составлял календарь консервации по месяцам, согласно которому, в конце июня уже можно активно делать заготовки из кабачков на зиму.

Ранее мы говорили о том, в чем польза и вред кабачков для организма, а также советовали, что приготовить из кабачков на ужин. Сегодня расскажем, как сделать кабачки кружочками на зиму.

Маринованные кабачки как грибы

Кабачки - 1,5 кг

Чеснок - 3-4 зубчика

Перец острый свежий - 1 шт.

Зелень укропа - 0,25 пучка

Зелень петрушки - 0,25 пучка

Масло растительное - 120 мл

Уксус столовый 9% - 120 мл

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ч. л.

Кабачки очистить, промыть, нарезать кубиками. Выложить в глубокую емкость, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, сахар, масло и перемешать. Туда же выложить измельченную зелень и острый перец, нарезанный кружочками. Перемешать и оставить на 3 часа.

Заполнить подготовленные банки кабачками, накрыть крышками, но не закручивать. Простерилизовать 10 минут, закатать крышки и перевернуть, оставив под полотенцем.

Маринованные хрустящие кабачки на зиму

Кабачки - 3 кг

Вода - 2 л

Сахар - 1 стакан (200 г)

Соль - 3 ст. л. с горкой

Уксус столовый 9% - 250 мл

Укроп (зонтики) - 4 шт.

Листья хрена - 2 шт.

Чеснок - 16 зубчиков

Черный перец горошком - 1 ч. л.

Душистый перец горошком - 8 шт.

Лавровый лист - 6 шт.

Кабачки вымыть, очистить, нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. В большой кастрюле вскипятить 2 л воды, добавить сахар, соль, перец и лавровый лист. Погрузить кабачки в готовый маринад, довести до кипения и варить 5 минут, иногда помешивая.

В стерильные банки выложить чеснок, зонтики укропа и кабачки. В оставшийся маринад добавить уксус, довести до кипения и залить им банки. Закатать крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.

Маринованные кабачки по-корейски

Кабачки - 1,5 кг

Морковь - 250 г

Лук репчатый - 250 г

Уксус 9 % - 120 мл

Масло растительное - 100 мл

Сахар - 140 г

Чеснок - 50-60 г

Соль - 1 ст. л

Кориандр (семена) - 5 г

Мускатный орех молотый - 0.5 ч.л

Перец красный молотый - щепотка

Перец чёрный молотый - щепотка

Чеснок очистить, пропустить через пресс, лук очистить и нарезать кольцами. Кабачки промыть, обсушить, натереть на терке для моркови по-корейски. Так же поступить с морковью. Семена кориандра измельчить, в глубокой миске соединить их с мускатным орехом, красным и черным молотым перцем, растительным маслом, уксусом, солью и сахаром. Тщательно перемешать, чтобы соль и сахар растворились.

В емкость с маринадом выложить лук, чеснок и кабачки. Перемешать, накрыть миску полотенцем и оставить на 3 часа. По истечение этого времени разложить закуску по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.

Тещин язык из кабачков кружочками

Кабачки - 3 кг

Помидоры - 3 кг

Перец сладкий - 5 шт.

Чеснок - 4 зубка

Перец острый свежий - 1-2 шт.

Масло растительное - 250 мл

Уксус 6% или 9% - около 100 мл (по вкусу)

Сахар - 6-8 ч. л

Соль - 5-6 ч. л

Помидоры вымыть, нарезать на несколько частей, так же поступить со сладким перцем. Затем помидоры и перец измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Кабачки очистить, нарезать слайсами, чеснок измельчить, острый перец - тоже, предварительно избавившись от семян.

Массу из помидоров и сладкого перца вылить в сотейник, довести до кипения, в кипящую массу выложить кабачки. Добавить масло, соль, сахар и варить 30 минут. Выложить измельченный чеснок и острый перец в емкость, варить еще 5 минут. Снять с огня, залить массу в стерилизованные банки и закатать крышками.

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