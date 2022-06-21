Кабачок - сезонный овощ, который начинают высаживать весной, а консервировать - в июне. УНИАН составлял календарь консервации по месяцам, согласно которому, в конце июня уже можно активно делать заготовки из кабачков на зиму.
- Маринованные кабачки как грибы
- Маринованные хрустящие кабачки на зиму
- Маринованные кабачки по-корейски
- Тещин язык из кабачков кружочками
Ранее мы говорили о том, в чем польза и вред кабачков для организма, а также советовали, что приготовить из кабачков на ужин. Сегодня расскажем, как сделать кабачки кружочками на зиму.
Маринованные кабачки как грибы
- Кабачки - 1,5 кг
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Перец острый свежий - 1 шт.
- Зелень укропа - 0,25 пучка
- Зелень петрушки - 0,25 пучка
- Масло растительное - 120 мл
- Уксус столовый 9% - 120 мл
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Перец черный молотый - 1 ч. л.
Кабачки очистить, промыть, нарезать кубиками. Выложить в глубокую емкость, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, сахар, масло и перемешать. Туда же выложить измельченную зелень и острый перец, нарезанный кружочками. Перемешать и оставить на 3 часа.
Заполнить подготовленные банки кабачками, накрыть крышками, но не закручивать. Простерилизовать 10 минут, закатать крышки и перевернуть, оставив под полотенцем.
Маринованные хрустящие кабачки на зиму
- Кабачки - 3 кг
- Вода - 2 л
- Сахар - 1 стакан (200 г)
- Соль - 3 ст. л. с горкой
- Уксус столовый 9% - 250 мл
- Укроп (зонтики) - 4 шт.
- Листья хрена - 2 шт.
- Чеснок - 16 зубчиков
- Черный перец горошком - 1 ч. л.
- Душистый перец горошком - 8 шт.
- Лавровый лист - 6 шт.
Кабачки вымыть, очистить, нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. В большой кастрюле вскипятить 2 л воды, добавить сахар, соль, перец и лавровый лист. Погрузить кабачки в готовый маринад, довести до кипения и варить 5 минут, иногда помешивая.
В стерильные банки выложить чеснок, зонтики укропа и кабачки. В оставшийся маринад добавить уксус, довести до кипения и залить им банки. Закатать крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.
Маринованные кабачки по-корейски
- Кабачки - 1,5 кг
- Морковь - 250 г
- Лук репчатый - 250 г
- Уксус 9 % - 120 мл
- Масло растительное - 100 мл
- Сахар - 140 г
- Чеснок - 50-60 г
- Соль - 1 ст. л
- Кориандр (семена) - 5 г
- Мускатный орех молотый - 0.5 ч.л
- Перец красный молотый - щепотка
- Перец чёрный молотый - щепотка
Чеснок очистить, пропустить через пресс, лук очистить и нарезать кольцами. Кабачки промыть, обсушить, натереть на терке для моркови по-корейски. Так же поступить с морковью. Семена кориандра измельчить, в глубокой миске соединить их с мускатным орехом, красным и черным молотым перцем, растительным маслом, уксусом, солью и сахаром. Тщательно перемешать, чтобы соль и сахар растворились.
В емкость с маринадом выложить лук, чеснок и кабачки. Перемешать, накрыть миску полотенцем и оставить на 3 часа. По истечение этого времени разложить закуску по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.
Тещин язык из кабачков кружочками
- Кабачки - 3 кг
- Помидоры - 3 кг
- Перец сладкий - 5 шт.
- Чеснок - 4 зубка
- Перец острый свежий - 1-2 шт.
- Масло растительное - 250 мл
- Уксус 6% или 9% - около 100 мл (по вкусу)
- Сахар - 6-8 ч. л
- Соль - 5-6 ч. л
Помидоры вымыть, нарезать на несколько частей, так же поступить со сладким перцем. Затем помидоры и перец измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Кабачки очистить, нарезать слайсами, чеснок измельчить, острый перец - тоже, предварительно избавившись от семян.
Массу из помидоров и сладкого перца вылить в сотейник, довести до кипения, в кипящую массу выложить кабачки. Добавить масло, соль, сахар и варить 30 минут. Выложить измельченный чеснок и острый перец в емкость, варить еще 5 минут. Снять с огня, залить массу в стерилизованные банки и закатать крышками.