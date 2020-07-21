Баклажаны в банке: топ-5 рецептов заготовок на зиму

Предлагаем Вам несколько рецептов заготовок на зиму с этим потрясающим овощем.

Баклажаны - вкуснейший овощ, пользующийся заслуженным уважением у каждой хозяйки. Разнообразие рецептов с баклажаном просто невероятное. Его можно жарить, тушить, квасить, замораживать и даже... делать варенье.

Давайте сохраним кусочек лета на зиму. Предлагаем Вам несколько рецептов заготовок на зиму с этим потрясающим овощем.

Читайте такжеВкусные консервированные помидоры: простые рецепты на зиму

Баклажаны в аджике

2 кг баклажан нарезать кольцами толщиной в 1 см. Посолить и оставить на 20 минут. Затем промыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить в муке.

С помощью мясорубки измельчить:

2 кг помидоров

0,5 кг лука

0,5 кг моркови

0,5 кг болгарского перца

2 горьких перца

В готовую массу добавить 2/3 стакана раст. масла, 2 ст. л соли с горкой, 4 ст л сахара. Готовые овощи варить после закипания 15 минут, затем добавить обжаренные баклажаны, кипятить 15 мин.

За 5 минут до конца варки добавить 1 головку измельченного чеснока и 0,5 стакана уксуса. Горячую аджику разложить в стерилизованные банки, закатать и укутать.

Баклажаны "Тещин язык"

Баклажаны – 1 кг

Помидоры – 1 кг

1 кг болгарского перца

3-5 штук острого перчика

5 чесночных головок

1 ст. сахарного песка

Соль – 2 ст. ложки

2/3 ст. уксуса (9%)

250 г масла растительного

Баклажаны моют и очищают от верхней кожицы; промывают помидоры; моют и чистят перцы. С помидоров также снять кожицу.

Чеснок вместе с очищенными перцами и томатами отправляют в мясорубку. Когда масса станет однородной, в пюре добавляют жидкие и сыпучие ингредиенты: уксус, масло, соль и сахар.

Баклажаны нарезать вдоль пластинками толщиной 0,5 см.

В большую кастрюлю сложить баклажанные язычки, заливая их томатно-перцовым пюре. Протушить около 40 минут, обязательно все время помешивать массу.

Горячие баклажаны разложить по простерилизованным банкам и закатать.

Баклажаны "По-корейски" на зиму

Баклажаны - 1 кг

Морковь - 250 г

Болгарский перец - 250 г

Лук репчатый - 250-300 г

Чеснок - 25 г

Горький перец - 1 шт.

Сахар - 4 ст.л.

Соль - 1.5 ст.л.(+ для засолки баклажанов 1 ст.л.)

Приправа для корейской моркови - 1 ч.л.

Кориандр молотый - 1 ч.л.

Уксус (9%) - 50 мл

Баклажаны нарезать длинной тонкой соломкой, посыпать солью и оставить на 1 час. Также соломкой нарезать болгарский перец. Морковь натереть на корейской тёрке, лук нарезать соломкой.

Когда баклажаны просолятся, выделившуюся жидкость нужно слить и отжать баклажаны, затем обжарить их на масле до румяной корочки. Обжаривать нужно около 15 минут, периодически помешивая.

В миске соединить морковь, лук и перец, добавить горячие баклажаны. Измельчить острый перец и чеснок. Добавить к овощам все специи, перемешать и оставить на 4-5 часов. За это время салат несколько раз перемешать.

Наполнить банки салатом до верха, прикрыть прокипячёнными крышками.

На дно кастрюли постелить салфетку, поставить банки с баклажанами на стерилизацию. Налить в кастрюлю воду "по плечики" банок, дождаться закипания. С этого момента банки стерилизовать 20 минут.

Затем банки с баклажанами поочерёдно закатать, перевернуть вверх дном, укрыть одеялом до полного остывания.

Баклажаны "Как грибы"

Баклажаны - 500 г

Растительное масло - 3 ст.л.

Вода - 500 мл

Уксус фруктовый 6% - 50 мл

Соль - 3 ч.л.

Чеснок - 3-5 зубчиков

Специи - по вкусу

Баклажаны нарезать на кусочки. Приготовить маринад. Для этого вскипятите воду с солью и специями (2 соцветия гвоздики, 1 щепотка зерен кориандра, 1 щепотка черного перца горошком, лавровый лист 1 штука).

После закипания влейте уксус и добавьте кусочки баклажан. Варите около пяти минут.

Затем откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте в течение нескольких минут стечь с них лишней жидкости.

Подготовленные кусочки баклажанов поместите на сковороду с растительным маслом, добавьте давленные зубчики чеснока. Тушите все вместе около получаса.

Готовые горячие баклажаны прямо со сковороды разложите по стерильным банкам и закатайте.

Жареные баклажаны без стерилизации

2 кг очищенных от шкурки баклажанов

40-45 грамм соли

подсолнечное масло для жарки

Очищенные от шкурки баклажаны порезать кружочками толщиной до 1 см, посолить и оставить на 30 мин. Образовавшуюся жидкость слить, а сами баклажаны обжарить на подсолнечном масле с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Каждую партию нужно укладывать в стерилизованную банку слегка потряхивая, пока баночка не наполнится плотно до самого верха.

Затем закатываем баклажаны, проследив чтобы в баночке не оставалось воздуха (когда крышку закрываете образовавшееся масло должно слегка вылиться через верх банки). Банку необходимо затем перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом до полного остывания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram