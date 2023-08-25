Борщевую заправку опытные хозяюшки делают еще летом, чтобы зимой готовить любимое первое блюдо быстрее и вкуснее (с летними-то овощами - другое дело). УНИАН выяснил, как готовится заправка для борща на зиму - рецепт, который был популярен у наших мам и бабушек.
Простой рецепт - заправка для борща на зиму со свеклой
Ингредиенты:
- два килограмма свеклы;
- два килограмма помидоров;
- два килограмма моркови;
- два килограмма лука;
- пол литра подсолнечного масла;
- стакан сахара;
- пол стакана соли;
- пол стакана уксуса;
- пятнадцать горошин душистого перца;
- полтора стакана воды;
- пять лавровых листов
Свеклу, лук и морковь очистить, вымыть, измельчить с помощью кухонного комбайна или мясорубки. Выложить все овощи в кастрюлю, добавить масло и 1\3 от указанного количества уксуса. Вылить воду, накрыть крышкой, тушить на медленном огне после закипания 10-15 минут. Блендером или на терке измельчить помидоры, добавить их и оставшийся уксус в кастрюлю. Туда же - соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Тушить 40-50 минут, затем заправка для борща из свеклы на зиму перекладывается в стерилизованные банки и закрывается крышками.
Заправка для борща на зиму из помидор и перца
Ингредиенты:
- один килограмм помидоров;
- несколько перцев;
- одна столовая ложка соли.
Помидоры вымыть, удалить плодоножки, разрезать овощ на части. Перцы также вымыть, убрать семена. Измельчить овощи в мясорубке или блендере, переложить овощи в кастрюлю. Посолить, довести до кипения, после этого уменьшить огонь и варить 15 минут. По истечение этого времени заправка для борща с перцем на зиму перекладывается в стерилизованные банки, которые потом закатываются крышками.
Заправка для борща на зиму - рецепт с капустой и перцем
Ингредиенты:
- один килограмм помидоров;
- один килограмм капусты;
- один килограмм свеклы;
- один килограмм перцев;
- полкилограмма моркови;
- полкилограмма лука;
- три столовых ложки 9% уксуса;
- полстакана соли;
- полстакана сахара.
Если вы хотите, чтобы у вас получилась идеальная заправка для борща с капустой на зиму, то не нарушайте технологии приготовления. Сначала нужно вымыть помидоры, обдать их кипятком, снять кожуру, а сам овощ пропустить через блендер. Затем очистить и натереть свеклу с морковью на терке. Лук и перец нарезать кубиком. Разогреть на сковороде масло, обжарить морковь и лук, затем добавить болгарский перец, потушить еще 5-7 минут.
Следом выложить свеклу, залить овощи томатным соком, добавить соль и сахар. Тушить 10-15 минут, но так, чтобы продукты не превратились в кашу. Нашинковать капусту, добавить к другим овощам и готовить еще 5 минут. Вылить уксус, перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Вуаля - заправка для борща на зиму с капустой и перцем готова.
ВАЖНО: заправка для борща на зиму без капусты и уксуса делается по такому же принципу, но два нежелательных ингредиента исключаются из рецептуры.