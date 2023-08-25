Рассказываем, как делается овощная заправка для борща на зиму, рецепт которой у вас будут просить все подруги.

Борщевую заправку опытные хозяюшки делают еще летом, чтобы зимой готовить любимое первое блюдо быстрее и вкуснее (с летними-то овощами - другое дело). УНИАН выяснил, как готовится заправка для борща на зиму - рецепт, который был популярен у наших мам и бабушек.

Простой рецепт - заправка для борща на зиму со свеклой

Ингредиенты:

два килограмма свеклы;

два килограмма помидоров;

два килограмма моркови;

два килограмма лука;

пол литра подсолнечного масла;

стакан сахара;

пол стакана соли;

пол стакана уксуса;

пятнадцать горошин душистого перца;

полтора стакана воды;

пять лавровых листов

Свеклу, лук и морковь очистить, вымыть, измельчить с помощью кухонного комбайна или мясорубки. Выложить все овощи в кастрюлю, добавить масло и 1\3 от указанного количества уксуса. Вылить воду, накрыть крышкой, тушить на медленном огне после закипания 10-15 минут. Блендером или на терке измельчить помидоры, добавить их и оставшийся уксус в кастрюлю. Туда же - соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Тушить 40-50 минут, затем заправка для борща из свеклы на зиму перекладывается в стерилизованные банки и закрывается крышками.

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Заправка для борща на зиму из помидор и перца

Ингредиенты:

один килограмм помидоров;

несколько перцев;

одна столовая ложка соли.

Помидоры вымыть, удалить плодоножки, разрезать овощ на части. Перцы также вымыть, убрать семена. Измельчить овощи в мясорубке или блендере, переложить овощи в кастрюлю. Посолить, довести до кипения, после этого уменьшить огонь и варить 15 минут. По истечение этого времени заправка для борща с перцем на зиму перекладывается в стерилизованные банки, которые потом закатываются крышками.

Заправка для борща на зиму - рецепт с капустой и перцем

Ингредиенты:

один килограмм помидоров;

один килограмм капусты;

один килограмм свеклы;

один килограмм перцев;

полкилограмма моркови;

полкилограмма лука;

три столовых ложки 9% уксуса;

полстакана соли;

полстакана сахара.

Если вы хотите, чтобы у вас получилась идеальная заправка для борща с капустой на зиму, то не нарушайте технологии приготовления. Сначала нужно вымыть помидоры, обдать их кипятком, снять кожуру, а сам овощ пропустить через блендер. Затем очистить и натереть свеклу с морковью на терке. Лук и перец нарезать кубиком. Разогреть на сковороде масло, обжарить морковь и лук, затем добавить болгарский перец, потушить еще 5-7 минут.

Следом выложить свеклу, залить овощи томатным соком, добавить соль и сахар. Тушить 10-15 минут, но так, чтобы продукты не превратились в кашу. Нашинковать капусту, добавить к другим овощам и готовить еще 5 минут. Вылить уксус, перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Вуаля - заправка для борща на зиму с капустой и перцем готова.

ВАЖНО: заправка для борща на зиму без капусты и уксуса делается по такому же принципу, но два нежелательных ингредиента исключаются из рецептуры.

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