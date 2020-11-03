Сладкое и нежное варенье - хорошая закуска к чаю.

Начало ноября - это время дозревания поздних груш. Многие люди собирают урожай в саду и на даче. Чтобы груши не сгнили и не пропали, можно приготовить из них варенье на зиму - тогда в любое время года можно будет насладиться вкусным домашним десертом.

Грушевое варенье можно подавать как закуску к чаю, мазать на хлеб или использовать для начинки пирогов и блинов. Для варенья рекомендуется брать твердые и не очень сладкие плоды.

Варенье из груш на зиму

На 1 литр варенья:

Груша - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Вода - 1-1,5 стакана.

Лимонная кислота (на 1 кг варенья) - 3 г.

Груши перебрать, помыть, очистить от кожуры и нарезать дольками. Выложить в миску, залить холодной водой и поставить на огонь. Варить 15 минут после закипания. Слить воду на дуршлаге.

Приготовить сироп: для этого в железной миске смешать воду и сахар, поставить на маленький огонь и довести до кипения. Залить сиропом дольки груш и оставить на 3 часа. Нагреть до кипения на слабом огне, прокипятить 5-7 минут и оставить на 8 часов. Затем снова проварить 7 минут.

Всего сделать 3-4 этапа варки с перерывами. При последнем приготовлении добавить в варенье 3 г лимонной кислоты. Разлить по банкам и закатать.

Грушевое варенье с лимоном

На 1 литр варенья:

Груша - 1 кг.

Сахар песок - 1 кг.

Лимон - 3 шт.

Вода - 200 г.

Груши помыть, нарезать дольками, удалить сердцевину. Лимоны нарезать кружочками, удалить семена. Залить лимон кипятком, проварить 3 минуты. Воду из-под лимонов слить в миску, добавить сахар и приготовить сироп (довести до кипения). Кипящим сиропом залить груши и лимоны, выключить огонь и оставить на 1 час.

Груши с лимоном варить на медленном огне, пока груши не станут прозрачными (примерно 1 час). Горячее грушевое варенье разлить по банкам.

Грушевое варенье с апельсином

Груши спелые, нарезанные - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Апельсин - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Груши нарезать тонкими дольками, кожуру не чистить. С апельсина снять кожуру, нарезать тонко. С мякоти апельсина удалить пленку и белые полоски. Из лимона выдавить сок.

Все фрукты положить в кастрюлю и засыпать сахаром. Оставить на 15 часов, чтобы сахар полностью растворился, а фрукты выделили сок. Поставить кастрюлю на огонь и варить 15 минут после закипания. Снять с огня и полностью остудить. Повторить варку и остужение 3 раза.

Остывшее варенье разложить по банкам. Варенье должно быть густым и очень ароматным, дольки груши сохраняют форму.

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Автор: Екатерина Пулатова