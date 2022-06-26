Клубничный джем - очень вкусное и универсальное лакомство, нечто среднее между вареньем и мармеладом. Такой десерт можно мазать на блинчики и печенье, использовать в качестве начинки для пирожных и кексов, или просто есть ложкой и наслаждаться.
Клубничный джем с лимоном на зиму
- Клубника - 1,5 кг.
- Сахар - 1,2 кг.
- Лимон - 0,5 шт.
Клубнику тщательно промыть и убрать хвостики. Измельчить ягоды блендером или мясорубкой. Перетереть пюре через сито, чтобы в джеме не было семечек. Перелить пюре в кастрюлю и смешать с сахаром. Поставить на маленький огонь.
Варить джем приблизительно 30 минут, снимая пенку. Проверить готовность можно следующим образом: взять столовую ложку джема и оставить на 5 минут. Консистенция джема после остывания будет такой, как в ложке. Как только густота джема будет вас устраивать - выключить огонь и разложить по стерилизованным банкам. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить до остывания.
Клубничный джем с желатином
- Клубника - 600 г.
- Сахар - 500 г.
- Желатин - 1 ч.л.
- Вода для растворения желатина - 50 мл.
Ягоды тщательно промыть и очистить от хвостиков. Засыпать клубнику сахаром и перебить блендером. Поставить смесь на огонь и варить 25-30 минут после закипания. Джем нужно часто перемешивать и регулярно снимать пенку. Желатин растворить в 50 мл теплой воды. Добавить желатин в клубничную смесь и варить ещё 5 минут.
Разложить джем по стерилизованным банкам и закрутить крышкой. Перевернуть банки вверх дном и поставить в холодное место. Если поставить джем в холодильник, то он немного потемнеет, но вкус не поменяется.
Клубничный джем с мятой
- Клубника - 2 кг.
- Сахар - 1 кг.
- Мята - 30 г.
Клубнику промыть и почистить. Перемолоть блендером в пюре. Вылить в кастрюлю (желательно с толстым дном) и засыпать сахаром. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь до слабого. Варить 30 минут, помешивая джем и снимая пенку. Мяту нарезать очень мелко, добавить в джем за 5 минут до конца варки. Разлить джем по стерилизованным банкам и закатать крышкой.
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