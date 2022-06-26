Клубничный джем - очень вкусное лакомство к печенью или блинчикам.

Клубничный джем - очень вкусное и универсальное лакомство, нечто среднее между вареньем и мармеладом. Такой десерт можно мазать на блинчики и печенье, использовать в качестве начинки для пирожных и кексов, или просто есть ложкой и наслаждаться.

Клубничный джем с лимоном на зиму

Клубника - 1,5 кг.

Сахар - 1,2 кг.

Лимон - 0,5 шт.

Клубнику тщательно промыть и убрать хвостики. Измельчить ягоды блендером или мясорубкой. Перетереть пюре через сито, чтобы в джеме не было семечек. Перелить пюре в кастрюлю и смешать с сахаром. Поставить на маленький огонь.

Варить джем приблизительно 30 минут, снимая пенку. Проверить готовность можно следующим образом: взять столовую ложку джема и оставить на 5 минут. Консистенция джема после остывания будет такой, как в ложке. Как только густота джема будет вас устраивать - выключить огонь и разложить по стерилизованным банкам. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить до остывания.

Клубничный джем с желатином

Клубника - 600 г.

Сахар - 500 г.

Желатин - 1 ч.л.

Вода для растворения желатина - 50 мл.

Ягоды тщательно промыть и очистить от хвостиков. Засыпать клубнику сахаром и перебить блендером. Поставить смесь на огонь и варить 25-30 минут после закипания. Джем нужно часто перемешивать и регулярно снимать пенку. Желатин растворить в 50 мл теплой воды. Добавить желатин в клубничную смесь и варить ещё 5 минут.

Разложить джем по стерилизованным банкам и закрутить крышкой. Перевернуть банки вверх дном и поставить в холодное место. Если поставить джем в холодильник, то он немного потемнеет, но вкус не поменяется.

Клубничный джем с мятой

Клубника - 2 кг.

Сахар - 1 кг.

Мята - 30 г.

Клубнику промыть и почистить. Перемолоть блендером в пюре. Вылить в кастрюлю (желательно с толстым дном) и засыпать сахаром. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь до слабого. Варить 30 минут, помешивая джем и снимая пенку. Мяту нарезать очень мелко, добавить в джем за 5 минут до конца варки. Разлить джем по стерилизованным банкам и закатать крышкой.

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