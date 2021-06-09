Домашнее варенье позволит насладиться вкусом ягоды в любое время года.

В июне наступает сезон клубники, когда в магазине и на рынке продается много сортов свежей ягоды. Однако период сбора клубники совсем недолгий. Чтобы надолго сохранить вкус и пользу ягоды, можно приготовить из неё ароматное варенье. Его можно добавлять в чай, использовать как начинку в десертах или есть как самостоятельный десерт. В варенье можно добавить ароматные специи или другие ягоды и фрукты.

Клубничное варенье "пятиминутка" с целыми ягодами

Клубника - 1 кг.

Сахар - 600 г.

Клубника не должна быть переспевшей. Ягоды хорошо обмыть, удалить зеленые хвостики. Переложить в глубокую миску или кастрюлю, и засыпать сахаром. Оставить клубнику в сахаре в холодильнике на 5-8 часов.

Поставить емкость на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая ложкой. После закипания варить 5 минут. Во время варки снимать пенку. Разлить варенье по чистым стерилизованным банкам. Закатать стерилизованной крышкой, перевернуть вверх дном и укутать в одеяло до полного остывания.

Густое клубничное варенье

Клубника - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Клубнику засыпать сахаром в кастрюле и поставить на маленький огонь. Готовить варенье 2 часа, периодически помешивая и снимая пенку. В горячем виде варенье будет жидким, но после остывания загустеет.

Клубничное варенье в мультиварке

Клубника - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Клубнику выложить в чашу мультиварки и засыпать сахаром. Ягоды слегка помять толкушкой. Готовить варенье 1 час при открытой крышке в режиме "Тушение".

Клубничное варенье с апельсином

Клубника - 800 г.

Апельсин - 2 шт.

Сахар - 400 г.

Апельсин очистить от кожуры и белой пленки. Удалить семена и прозрачную пленку, порезать дольки крупными кусочками. Ягоды всыпать в кастрюлю, засыпать сахаром и довести до кипения на среднем огне. После закипания убавить огонь до слабого, добавить апельсин и варить 10 минут. Затем слегка и остудить и снова закипятить варенье два раза.

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Автор: Екатерина Пулатова