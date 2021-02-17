Джем из цитрусовых имеет очень насыщенный вкус с легкой горчинкой.

Джем - это английский вариант варенья, который можно мазать на тосты, бисквит, использовать как начинку для выпечки или просто есть ложкой с чаем. Необычным, но очень удачным ингредиентом для джема является апельсин. Цитрусовое лакомство получается густым, с крупными кусочками цедры и с горько-сладким вкусом.

Апельсиновый джем

На 5 порций:

Апельсин - 2 шт.

Четверть лимона.

Вода - 350 мл.

Сахар - 600 г.

Апельсины и лимон вымыть, натереть с них цедру. Фрукты разрезать пополам и выжать сок, а жмых измельчить с помощью блендера. Коствочки апельсина и лимона завязать в марлю. В кастрюле смешать сок с водой, измельченным жмыхом и косточками, довести до кипения и варить 30 минут на маленьком огне. Затем вытянуть марлю с косточками из кастрюли и добавить сахар. Поставить на средний огонь на 1 час 20 минут, иногда помешивая. Готовый горячий джем разлить по баночкам и закрыть крышками.

Быстрый апельсиновый джем с лимоном

Лимоны - 1 шт.

Апельсины - 6 шт.

Сахар - примерно 500 г.

С цитрусов снять кожуру и нарезать небольшими кусочками. Обязательно удалить все косточки. Блендером измельчить апельсины и лимоны до однородности. Взвесить полученную смесь и взять в два раза меньше сахара. Если апельсины очень сладкие, сахара можно взять чуть меньше. Перемешать смесь с сахаром и всыпать в посуду с антипригарным покрытием. Поставить на сильный огонь на 40 минут, иногда помешивая. Пену снимать не нужно. Готовый джем разлить по баночкам. Джем будет становиться всё жиже во время варки, но после остывания загустеет.

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Автор: Екатерина Пулатова