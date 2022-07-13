В середине лета в Украине созревает смородина - невероятно полезная ягода и популярная основа для закруток. Польза и вред красной смородины хорошо известны. УНИАН назвал 5 видов консервации из этой ягоды на любой вкус. В рецептах можно использовать как черную, так и красную смородину в зависимости от ваших предпочтений.
- Джем-желе из смородины с желатином
- Компот из смородины
- Варенье из смородины
- Наливка из смородины
- Смородина перетертая на зиму без варки
Джем-желе из смородины с желатином
- Смородина свежая - 400 г.
- Сахар - 250 г.
- Вода - 100 мл.
- Желатин - 1 чайн. л.
Желатин залейте половиной горячей воды. Если любите густой джем, количество желатина можно увеличить. Смородину промойте и откиньте на дуршлаг. Выложите ягоды в кастрюлю. Добавьте к смородине сахар и остальную воду. Поставьте кастрюлю со смородиной на огонь и нагревайте до полного растворения сахара.
Снимите с огня, слегка остудите и перебейте блендером. Добавьте в смородиновую массу разбухший желатин. Верните джем на плиту и снова нагрейте, но не кипятите. Разлейте по стерилизованным банкам и накройте пропаренными крышками. После остывания джем станет гуще.
Компот из смородины
- Смородина - 800 г.
- Сахар - 400 г.
- Вода кипяток - 2,8 литра.
Ягоды промойте и переберите от мусора. Насыпьте ягоды на дно стерилизованных и пропаренных банок. Залейте смородину кипятком и накройте банки крышками. Оставьте на 10 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, а ягоды оставьте в банке.
Добавьте в воду сахар и доведите до кипения. Этим сиропом залейте смородину и закатайте банки крышками. Переверните банки вверх дном и накройте теплым одеялом.
Варенье из смородины
Варенье из смородины можно добавлять в выпечку и чай, или просто есть ложкой и наслаждаться. Для более яркого вкуса в консервацию можно добавить фрукты, другие ягоды или мяту. Рецепты варенья из смородины читайте на УНИАН.
Наливка из смородины
- Водка - 500 мл.
- Смородина - 150 г.
- Сахар - 2 стол.л.
- Лимонная цедра - 1.5 чайн.л.
- Мята - 2 веточки.
Лимон обмыть и обдать кипятком. Срезать немного цедры. Смородину промыть и перебрать от мусора. Размять ягоды толкушкой в пюре. Добавить в пюре лимонную цедру и сахар. Смородину переложите в бутылку, где будет настаиваться напиток. Залейте пюре водкой. Мяту промойте, слегка разомните руками и добавьте в напиток. Поставьте настойку в темное прохладное место - она будет готова уже через 7 дней.
Смородина перетертая на зиму без варки
Промойте смородину холодной водой, удалите веточки, листья и испорченные ягоды. Разложите ягоды на полотенце или салфетке, оставьте их обсохнуть. Высыпьте ягоды в большую посуду и добавьте немного сахара. Разомните толкушкой до выделения сока. Всыпьте остальной сахар.
Накройте посуду крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Сахар должен полностью раствориться. Разлейте готовую смесь по стерилизованным банкам. Оставьте в каждой банке 3 см свободного места от края и наполните это пространство сахаром. Сахарная пленка защитит ягоды от плесени. Закройте крышками банки.
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