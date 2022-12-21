В статье УНИАН вы узнаете, как правильно варить холодец.

Обычно холодец готовят из жирных сортов мяса - свинины или говядины. Однако не всем он приходится по вкусу из-за степени жирности и запаха. Поэтому на помощь приходит диетическое мясо индейки, которое придаст вашему блюду не только мягкость, но и приятный аромат.

Холодец из индейки идеально дополнит ваш новогодний стол. А если вы до сих пор не знаете, какой салат приготовить, УНИАН ранее поделился рецептом салата "Белочка" на Новый год 2023.

Как варить холодец - рецепт

Для приготовления холодца вам понадобится несколько ингредиентов:

Видео дня

Мясо индейки - 1 кг

Морковь - 1 шт

Лук репчатый - 1 шт

Чеснок - 3 зубчика

Лавровый лист - 1 шт

Перец, соль - по вкусу

Для того, чтобы приготовить холодец из индейки без желатина, вам стоит взять крылья или голень птицы. Они будут способствовать тому, чтобы уже готовое блюдо хорошо держало форму. После того как вы промоете мясо, залейте его водой в кастрюле и поставьте на огонь. Доведите до кипения, уберите накипь, уменьшите огонь и варите два часа.

Тем временем можете подготовить овощи. Лук, чеснок и морковь нужно почистить. Когда мясо станет мягким добавьте овощи в кастрюлю и приправьте солью и перцем по вкусу. Бросьте несколько лавровых листиков для душистого запаха. Оставьте все это на огне еще минут на 30.

Затем вам нужно достать сваренное мясо и разобрать его. После этого разложите его по судочкам, сверху украсьте отварной порезанной морковью и зеленью. Залейте все это бульоном, в котором варили ингредиенты.

Дайте вашему холодцу немного остыть при комнатной температуре, а затем уберите его в холодильник минимум на сутки.

Напомним, что приготовить на Новый год 2023 за 1000 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: