УНИАН составил вкусное и разнообразное праздничное меню, на которое понадобится 1000 гривен.

Тысячи гривен вполне хватит, чтобы накрыть сытный и разнообразный стол для всей семьи. УНИАН составил примерное новогоднее меню, на приготовление которого хватит 1000 гривен. Ранее мы составляли бюджетное меню на Новый год 2023 за 500 гривен.

Закусочные профитроли с крабовыми палочками

Для профитролей:

Вода - 100 мл.

Мука - 25 г.

Масло сливочное - 50 г.

Яйца - 2 шт.

Щепотка соли.

Для начинки:

Видео дня

Сыр - 150 г.

Крабовые палочки - 150 г.

Вареные яйца - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Майонез - 2 стол.л.

В кастрюлю с толстым дном влить воду, посолить и добавить сливочное масло. На среднем огне довести воду до кипения - масло должно полностью раствориться. Уменьшить огонь до минимального и всыпать всю муку в кипящую жидкость. Перемешать ложкой до однородности, пока масса не начнет отставать от стенок кастрюли. После этого варить тесто ещё минуту и выключить огонь.

Снять тесто с огня и слегка остудить. Затем по очереди вмешать в теплое тесто два яйца. На противень с пергаментом выложить маленькие профитроли с помощью кулинарного мешка или ложки. После выпечки они поднимутся в 2-3 раза, поэтому оставляйте между заготовками свободное место. Выпекать профитроли 20 минут при 200°, затем ещё 20 минут при 170°.

Для начинки сварить яйца вкрутую. Натереть яйца и сыр на мелкой терке, мелко порезать крабовые палочки. Добавить измельченный чеснок. Заправить начинку майонезом или сметаной. У профитролей острым ножом срезать верхушку и начинить изделия.

"Шуба" с красной рыбой

Семга слабосоленая - 200 г.

Яйцо - 4 шт.

Картофель - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Свекла крупная - 1 шт.

Майонез - 100 г.

Зелень для украшения.

Шуба с красной рыбой готовится практически так же, как традиционная версия. Отварить до готовности свеклу, морковь и картошку. Свекла варится 1-1,5 часа, картофель и морковь 25 минут, яйца - 8 минут.

Все ингредиенты остудить и очистить. Морковь, картошку и свеклу натереть на крупной терке. Яичные белки отделить от желтков. Белки и желтки натереть отдельно на мелкой терке. Семгу порезать мелким кубиком. Собрать салат слоями: рыба, яичный белок, майонез, картофель, морковь, майонез, свекла, майонез и желтки. Салат украсить зеленью.

Целая курица, запеченная с ананасами

Целая курица - 1 шт. (примерно 1,5 кг).

Ананас в сиропе - 300 г.

Лимон - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Рис - 300 г.

Имбирь молотый - 1 ч.л.

Корица молотая - щепотка.

Соль, молотый перец, специи по вкусу.

Чеснок натереть на мелкой терке, смешать с имбирем, корицей, соком одного лимона, подсолнечным маслом и соевым соусом. Курицу натереть изнутри и снаружи сначала солью, потом соусом. Оставить тушку мариноваться на 1 час.

Плотно нафаршировать тушку ананасами. Заколоть кожу зубочистками и запекать курицу в духовке 90 минут при 200°. Рис отварить до готовности. После приготовления курицы вынуть ананасы и смешать с отварным рисом. Подавать куриную тушку на гарнире из риса с ананасами.

Салат с ветчиной, помидорами и яйцами

Ветчина - 250 г.

Помидоры черри - 150 г.

Яйца - 2 шт.

Твёрдый сыр - 100 г.

Лук - 40 г.

Майонез - 40 г.

Зелень - 20 г.

Соль, перец по вкусу.

Яйца отварить вкрутую и остудить. Ветчину нарезать тонкой соломкой, яйца - крупным кубиком. Помидоры черри нарезать половинками или четвертинками. Сыр натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. В большой салатник выложить ветчину, яйца, помидоры черри, сыр и лук. Посыпать зеленью. Заправить салат майонезом, солью и перцем.

Вас также могут заинтересовать новости: