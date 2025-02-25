Легендарное пирожное Корзинка с кремом известно своим прекрасным вкусом.

Пирожное корзинка с фруктами - очень вкусный десерт, который представляет собой сочетание основы из песочного теста, легкой кислинки джема и невесомого, как облачко, белкового крема.

Рассмотрим, как приготовить пирожное Корзинка самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться.

Пирожное Корзинка в домашних условиях

Для теста нужно взять:

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100 граммов сливочного масла;

один желток;

165 граммов муки;

65 граммов сахарной пудры;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

щепотку соли.

Корзинка - пирожное для которого нужно приготовить пышный и вкусный белковый крем. Для него вам потребуются:

75 граммов белка;

130 граммов сахара;

50 граммов воды;

пять капель лимонного сока;

один пакетик ванильного сахара.

Дополнительно нужно взять 180 граммов кислого варенья или джема. Вам также понадобится кондитерский мешок и формочки для выпекания корзинок.

Духовку разогреваем до 200 градусов. Для приготовления теста ингредиенты должны быть комнатной температуры. Взбиваем все вместе, кроме муки, до однородности. Всыпаем ее и перемешиваем. Масса будет похожа на крошку, но она хорошо лепится.

Сформируйте шар теста и раскатайте его в тонкий пласт 5-7 мм. Вырезаем тесто и помещаем его в формочки для корзинок. Убираем их в холод на 30 минут. Накалываем тесто вилкой и отправляем в духовку минут на 12-15.

Теперь, когда корзинки готовы, перейдем к крему. Сотейник с водой и сахаром ставим на средний огонь. Доводим до кипения и варим пять минуть при температуре 120 градусов.

В это время белки взбиваем до крепкой пены и добавляем ваниль. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем сироп. Добавляем сок лимона и взбиваем еще несколько минут.

Если сделаете все правильно, то получите нежный и невесомый крем. Поместите его в кондитерский мешок с насадкой. В корзинки выкладываем джем или варенье, можно даже сделать пирожное корзинка с клубникой - положить ягоду внутрь. Далее покрываем все пышным кремом.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить белковый крем без варки сиропа.

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