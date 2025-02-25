Пирожное корзинка с фруктами - очень вкусный десерт, который представляет собой сочетание основы из песочного теста, легкой кислинки джема и невесомого, как облачко, белкового крема.
Рассмотрим, как приготовить пирожное Корзинка самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться.
Пирожное Корзинка в домашних условиях
Для теста нужно взять:
- 100 граммов сливочного масла;
- один желток;
- 165 граммов муки;
- 65 граммов сахарной пудры;
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
- щепотку соли.
Корзинка - пирожное для которого нужно приготовить пышный и вкусный белковый крем. Для него вам потребуются:
- 75 граммов белка;
- 130 граммов сахара;
- 50 граммов воды;
- пять капель лимонного сока;
- один пакетик ванильного сахара.
Дополнительно нужно взять 180 граммов кислого варенья или джема. Вам также понадобится кондитерский мешок и формочки для выпекания корзинок.
Духовку разогреваем до 200 градусов. Для приготовления теста ингредиенты должны быть комнатной температуры. Взбиваем все вместе, кроме муки, до однородности. Всыпаем ее и перемешиваем. Масса будет похожа на крошку, но она хорошо лепится.
Сформируйте шар теста и раскатайте его в тонкий пласт 5-7 мм. Вырезаем тесто и помещаем его в формочки для корзинок. Убираем их в холод на 30 минут. Накалываем тесто вилкой и отправляем в духовку минут на 12-15.
Теперь, когда корзинки готовы, перейдем к крему. Сотейник с водой и сахаром ставим на средний огонь. Доводим до кипения и варим пять минуть при температуре 120 градусов.
В это время белки взбиваем до крепкой пены и добавляем ваниль. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем сироп. Добавляем сок лимона и взбиваем еще несколько минут.
Если сделаете все правильно, то получите нежный и невесомый крем. Поместите его в кондитерский мешок с насадкой. В корзинки выкладываем джем или варенье, можно даже сделать пирожное корзинка с клубникой - положить ягоду внутрь. Далее покрываем все пышным кремом.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить белковый крем без варки сиропа.