Сейчас самое время для того чтобы определиться с новогодним меню.

Салат "Новогодний Дракон" - это блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе в ночь с 31 декабря на 1 января. Все потому, что символом приходящего года будет Земляной Дракон - если не уважить его, то следующие 365 дней вряд ли окажутся для вас удачными.

Восхитительный салат новогодний - рецепт

Ингредиенты на вкусный новогодний салат:

400 грамм крабовых палочек;

4-5 яиц;

250 грамм консервированной кукурузы;

1 яблоко;

1 лук порей;

2-3 листика пекинской капусты;

3 плода киви;

маслины;

огурец;

200 грамм майонеза.

Начинаем готовить салат на новогодний стол

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Крабовые палочки избавить от пленки, мелко нарезать. У яблока убрать сердцевину, также измельчить мелким кубиком. Высыпать оба ингредиента в миску, заправить майонезом, перемешать. Яйца сварить, остудить, очистить и у одного яйца отобрать белок. Все остальное нарезать кубиком. Добавить к яблоку и крабовым палочкам нарезанный лук-порей, яйца, кукурузу.

Выложить салат на блюдо, соблюдая форму дракона. Нарезать киви слайсами, украсить сверху. Из яичного белка и маслин сделать глаза для дракона, из маслин также соорудить лапки. Гребень и хребет сформировать из лука-порея и свежего огурца. Из листиков пекинской капусты сделать крылья. Вуаля - салат можно подавать на стол.

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