Салат "Новогодний Дракон" - это блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе в ночь с 31 декабря на 1 января. Все потому, что символом приходящего года будет Земляной Дракон - если не уважить его, то следующие 365 дней вряд ли окажутся для вас удачными.
Восхитительный салат новогодний - рецепт
Ингредиенты на вкусный новогодний салат:
- 400 грамм крабовых палочек;
- 4-5 яиц;
- 250 грамм консервированной кукурузы;
- 1 яблоко;
- 1 лук порей;
- 2-3 листика пекинской капусты;
- 3 плода киви;
- маслины;
- огурец;
- 200 грамм майонеза.
Начинаем готовить салат на новогодний стол
Крабовые палочки избавить от пленки, мелко нарезать. У яблока убрать сердцевину, также измельчить мелким кубиком. Высыпать оба ингредиента в миску, заправить майонезом, перемешать. Яйца сварить, остудить, очистить и у одного яйца отобрать белок. Все остальное нарезать кубиком. Добавить к яблоку и крабовым палочкам нарезанный лук-порей, яйца, кукурузу.
Выложить салат на блюдо, соблюдая форму дракона. Нарезать киви слайсами, украсить сверху. Из яичного белка и маслин сделать глаза для дракона, из маслин также соорудить лапки. Гребень и хребет сформировать из лука-порея и свежего огурца. Из листиков пекинской капусты сделать крылья. Вуаля - салат можно подавать на стол.